Поэтому власти решили, что к 2024 году россиян с доходами ниже прожиточного минимума должно быть в два раза меньше, чем сейчас. На I квартал 2019 года величина прожиточного минимума составляет 10753 рублей. Для трудоспособного населения - 11653 рубля, пенсионеров - 8894 рубля, детей - 10585 рублей. По данным же Росстата, средние зарплаты в России в июне выросли на 2,3% в годовом выражении, достигнув 49 840 руб.

Но несмотря на позитив на бумаге, в реальности три четверти россиян не могут свести концы с концами и все время живут с прорехой в семейном бюджете. Проблема в том, что реальные зарплаты зачастую меньше отчетов статистики, к тому же величина прожиточного минимума в РФ включает в себя только расходы на еду и одежду, а остальные расходы, в том числе на поддержание здоровья, на самообразование, на повышение культурного уровня и т.д. остаются "за бортом".

Как говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", на который ссылается РИА "Новости", 75% опрошенным гражданам не хватает денег до следующей зарплаты: 38,4% россиян не хватает около 10 тысяч рублей до следующей зарплаты, 6,8% россиян - 6-8 тысяч рублей, 8,4% - 5 тысяч рублей, еще 10,2% необходимо 3-4 тысячи рублей, а 11,4% - не более 1-2 тысяч рублей, 6,1% граждан не хватает до получения следующей зарплаты лишь нескольких сотен рублей.

Как отмечается в исследовании, не нуждается в дополнительных средствах между зарплатами менее четверти россиян. 7,1% граждан достаточно сумм, получаемых ими ежемесячно. И только у 5% россиян остаются излишки, чтобы делать сбережения. Еще 6,6% россиян заявили, что их благополучие не зависит от поступления регулярных доходов.

В опросе, который проводился с 1 по 14 июля 2019 года, методом случайной рассылки вопросов на электронные адреса клиентов, а также через публикацию вопросов в группах в соцсетях, приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 21 года.

Сумма прожиточного минимума позволяет россиянам лишь не умереть

Величина прожиточного минимума совершенно неадекватна экономическим реалиям России, заявил доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов, комментируя утвержденный Минтруда РФ размер прожиточного минимума за I квартал 2019 года на уровне 10 753 рублей.

Для современного человека минимальный набор материальных благ и доступа к услугам должен быть на более высоком уровне, чем в XX веке. Технологии делают товары дешевле, делают услуги доступнее и измерять бедность по доступу к еде, одежде и крыше над головой в XXI веке не совсем корректно.

"В эти 10 тысяч рублей, которые отмечает наше правительство в качестве прожиточного минимума, по сути дела входит только базовый набор благ, позволяющий человеку не умереть. То есть минимальный набор еды, одежды. Естественно, ипотека в этот набор также не входит, а значит, если у человека нет крыши над головой, то жилья на эти 10 тысяч рублей он себе обеспечить не сможет", - заявил Комолов в интервью "Регнум".

Не учитываются, по словам экономиста, и такие вопросы, как доступ к образованию, повышению культурного, научного уровня, доступ к обеспечению достаточного уровня здоровья, так как только здоровый человек может быть производительным работником.

То, что прожиточный минимум в РФ занижен, заявил и экс-замминистра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. "Прожиточный минимум, конечно, занижен, и это связано с особенностями его формирования, - сказал Кудюкин. - Он формируется как? Берется стоимость продуктовой корзинки, весьма скудно, а потом к ней просто досчитывается еще 50% стоимости продуктовой корзины на стоимость непродовольственных товаров и еще 50% стоимости продовольственной корзины на стоимость услуг. Это не совсем адекватно, и ясно, что размер прожиточного минимума занижается".

Эксперт отметил, что без серьезного изменения всей государственной политики доходов населения перейти на более современные и адекватные методы расчета прожиточного минимума будет сложно.

"Повысить прожиточный минимум в РФ мешает прежде всего нежелание", - уверен экс-замминистра. - Повышение прожиточного минимума в соответствии с Трудовым кодексом потребует повышения минимального размера оплаты труда, и считается, что это якобы негативно повлияет на малый бизнес... Но это общая проблема заниженной стоимости рабочей силы, а Россия, к сожалению, страна дешевого труда, что является достаточно серьезным тормозом экономического развития".