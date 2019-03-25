В Барнауле учительница русского языка и литература Татьяна Кувшинникова уволилась под давлением руководства школы из-за снимков в соцсети в купальнике и коротком платье. Об этом она рассказала порталу "Сибирь.Реалии".
© vkontakte nuotr.

Педагог давно занимается спортом и состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания "Белые медведи", выступает на чемпионатах России и мира, имеет множество наград.

В конце декабря Кувшинникова выложила на своей странице во "ВКонтакте" фотографию в коротком платье и на шпильках на фоне зимнего пейзажа. В программе "Человек и закон" на Первом канале от 22 марта преподавательница рассказала, что снимок был сделан в поддержку зимней Универсиады в Красноярске. "Мы выступали в центре города вместе с ребятишками", - объяснила она.

Кроме того, у Кувшинниковой на странице есть фото с мероприятий, на которых она предстает в закрытом спортивном купальнике. Снимки вызвали недовольство кого-то из родителей. Как пишет "Московский комсомолец", "это не понравилось одной из мамочек", которая сначала "подняла шум в родительском чате", а потом пожаловалась директору. Сама Кувшинникова сказала, что не знает точно, кто начал травлю, и может только догадываться.

"Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко", - с такой формулировкой меня увольняли из школы в феврале", - рассказала Кувшинникова.

В Барнауле учительницу - "моржа" вынудили уволиться за фото
© vkontakte nuotr.

Директор школы, по словам педагога, посчитала ее фото пятном на репутации учебного заведения и заставила написать заявление об уходе. МК писал, что Кувшинникову пытались уволить еще в феврале, но родители ее отстояли, заявив, что не видят ничего предосудительного в фотографиях и подчеркнув профессиональные качества учительницы.

Однако, по словам Кувшинниковой, атмосфера в школе накалилась: многие коллеги перестали здороваться и "косо смотрели", а также осуждали педагога за то, что та "вынесла сор из избы". Кроме того, руководство школы начало изводить Кувшинникову проверками на уроках, рассказала педагог в интервью радиостанции "Говорит Москва". После того, как неожиданную проверку устроила завуч и "до всего стала придираться", учительница решила, что больше не будет работать в школе.

Она также рассказала, что травле теперь подвергается ее сын: учитель математики грозит не допустить его до ЕГЭ, хотя знает, что он собирается поступать на актерский, где математика не нужна. В то же время Кувшинникову продолжают поддерживать ученики и их родители, дети спрашивают, когда она вернется в школу. По словам педагога, ей предложили место в частной школе.

В сюжете "Человек и закон" журналисты выразили недоумение, "кем же нужно быть, чтобы углядеть в таких снимках эротику". Также отмечается, что "мамаша", развязавшая скандал, так себя и не назвала и комментариев не дает: "Поломала человеку карьеру - и в кусты". Кувшинникова преподавала в средних классах школы N13 и была классным руководителем пятого класса.

За учительницу вступился министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. "Современной школе нужны педагоги, которые пропагандируют здоровый образ жизни, спорт", - сказал он, добавив, что тоже не видит ничего предосудительного в фотографиях педагога-спортсменки.

"Мало того, предлагаю Татьяне прийти ко мне на прием. Думаю, сможем предложить ей достойные вакансии", - приводит слова министра портал SMnews. При этом он не стал осуждать действия директора школы, но отметил, что "часто эмоции бывают выше разумных решений".

NEWSru.com
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