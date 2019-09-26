В аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку "Боинг 767-300" авиакомпании Azur Air, летевший из Камрани (Вьетнам) в Барнаул. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 56 пассажиров.
Boeing 747 Dreamlifter
© AP / Scanpix

"По последним данным, в медсанчасть аэропорта после инцидента обратились 56 человек, один из них госпитализирован в медучреждение", - сказали Интерфаксу в пресс-центре Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Минздрав Алтайского края уточнил, что госпитализирована была женщина. Ей предварительно диагностировали ушиб почек и поясничного отдела позвоночника. Остальные пострадавшие после обследования и оказания помощи были переведены на амбулаторное лечение.

Что произошло

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Самолет "Боинг 767-300" компании Azur Air прилетел в Барнаул из Камрани - этот аэропорт находится рядом с Данангом, крупнейшим курортным городом в центральной части Вьетнама, популярным в том числе среди российских туристов.

В пресс-службе Azur Air сообщили, что во время пробега самолета по взлетно-посадочной полосе барнаульского аэропорта произошло возгорание правой стойки шасси.

"Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце ВПП, - говорила представитель авиакомпании РИА Новости. - В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров".

На борту находились 344 человека, включая десять членов экипажа.

Задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам, пишет ТАСС.

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