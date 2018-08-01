В Балтийском море может появиться российский подводный боевой робот "Цефалопод"



Сообщения о новой разработке отечественного ВПК впервые появились в 2015 году. Из сведений о госзакупках стало известно, что ЦКБ "Рубин" - один из ведущих российских разработчиков субмарин, - создает подводный робототехнический комплекс "Цефалопод".

Стоимость проекта оценивается в 7,9 миллиарда рублей (108,1 млн евро), к работе над ним привлечены другие создатели подводного оружия: концерны "Агат" и "МПО-Гидроприбор", НИИ мортеплотехники, ОКБ "Новатор" и завод "Машиностроитель", ОКБМ им. Африкантова. Последнее предприятие занимается созданием реакторных установок, из чего можно сделать вывод, что силовая установка подводного робота будет ядерной.

"Мы знали о программе "Цефалопод" с 2015 года, но до последнего времени этот проект оставался в тени другого российского проекта, ядерной суперторпеды "Статус-6". Теперь картинка постепенно проявляется. "Цефалопод" - охотник за подводными лодками, вооруженный компактными торпедами MTT. Они имеют небольшой радиус действия и несут меньший боезаряд, но в подводном бою способны уничтожить вражескую субмарину, пробив ее прочный корпус", - рассказал Popular Mechanics эксперт по подводному оружию Саттон.

"Цефалоподов" могут применять в сопровождении подводных стратегических ракетоносцев во время боевого дежурства. Также подводные беспилотники смогут охранять порты и другие морские объекты - например, буровые вышки, - работать в небольших морях типа Черного и Балтийского.

Большой винт и рули, аналоги систем, используемых на подлодках, что обеспечивает роботу тихий ход, скрытность и длительность движения под водой. Однако в комплекте к ним идет группа малых маневровых импеллеров – они нужны, чтобы зависать и делать неожиданные "броски" на врага, поясняет Techcult.ru.

Цефалоподы - класс головоногих хищников с хорошо развитой нервной системой, реактивным движителем и системой маскировки. К нему относятся кальмары, осьминоги и каракатицы.