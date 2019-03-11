В Баку экстренно сел российский самолет из-за сообщения о бомбе

Самолет следовал из Бахрейна в Москву. Как сообщает телеканал "360", записку о бомбе нашли в туалете и передали пилоту.По предварительным данным, пилоту передали записку, что на борту заложена бомба. После этого лайнер сделал два круга и повернул в сторону Азербайджана.
Все пассажиры эвакуированы, сообщает Telegram-канал Baza. 207 взрослых, 9 детей и 9 членов экипажа разместили в здании аэропорта. Сейчас на борту работают спецслужбы, они проверяют весь багаж.
Информация дополняется.
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