По его словам, на борту находились 13 членов экипажа, шесть из них удалось спасти. В пресс-службе МЧС России сообщили, что на судне остаются четыре человека, трое оказались в воде, ведутся их поиски.

Танкер следовал из порта "Кавказ" в порт Ростова-на-Дону. По предварительной информации, груза на судне не было. В Росморречфлоте "Интерфаксу" сообщили, что спасены 10 человек, троих ищут. К месту бедствия направлены три спасательных судна. Также на месте находится судно "Братск", передает ТАСС.

Взрыв, по предварительным данным, произошел из-за детонации взрывоопасных паров нефтепродуктов. Танкер накренился. В Росморречфлоте не исключили, что судно может затонуть. По данным источника ТАСС, к ЧП могло привести нарушение техники безопасности или огневые работы. Открытого горения на танкере не наблюдается.

Состояние спасенных моряков удовлетворительное, медицинское вмешательство не требуется. Капитана судна опрашивают для установления причин случившегося.