Сотрудница частного детского сада "Полина", который находится в Астрахани, предоставила следствию видеозапись, запечатлевшую пятерых малышей в возрасте одного и двух лет, которые лежат связанные на полу в туалете, плачут и зовут мам.
Justice
© Shutterstock

Об этом сообщает в среду, 15 августа, новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

Издание напоминает, что 9 августа областной Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с публикацией видеоролика, показывающего воспитанников этого заведения, связанных пеленками.

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Новую запись предоставила воспитательница, которая проходит по делу свидетелем.

Следствие установило, что за детьми присматривали девушки 16−17 лет без профильного образования, "которые выполняли указания руководства и систематически связывали детей ", пишет сайт телеканала "Дождь".

Арестованные владельцы детсада "Полина" отказываются давать показания по данному делу, где потерпевшими проходят более 20 человек. Они решительно отвергают обвинения и называют изложенные факты клеветой и происками конкурентов.

Следователи опросили 50 человек, не включая малолетних детей, которые не способны давать показания в силу возраста.

Сотрудники СК утверждают, что собранных доказательств достаточно, чтобы предъявить руководителям садика обвинения в оказании несовершеннолетним услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору.

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