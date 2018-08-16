Об этом сообщает в среду, 15 августа, новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.
Издание напоминает, что 9 августа областной Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с публикацией видеоролика, показывающего воспитанников этого заведения, связанных пеленками.
Новую запись предоставила воспитательница, которая проходит по делу свидетелем.
Следствие установило, что за детьми присматривали девушки 16−17 лет без профильного образования, "которые выполняли указания руководства и систематически связывали детей ", пишет сайт телеканала "Дождь".
Арестованные владельцы детсада "Полина" отказываются давать показания по данному делу, где потерпевшими проходят более 20 человек. Они решительно отвергают обвинения и называют изложенные факты клеветой и происками конкурентов.
Следователи опросили 50 человек, не включая малолетних детей, которые не способны давать показания в силу возраста.
Сотрудники СК утверждают, что собранных доказательств достаточно, чтобы предъявить руководителям садика обвинения в оказании несовершеннолетним услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору.
Источник: "Яндекс" не может договориться о цене своего смартфона (1)
"Яндекс" начал переговоры с розничными сетями о продаже...
В Астрахани судят владельцев детсада, которые истязали годовалых малышей (3)
Сотрудница частного детского сада "Полина", который...
В Москве прошел "Марш матерей" в поддержку обвиняемых по делу "Нового величия" (50)
В Москве в среду вечером прошла акция "Марш матерей" в...
Прокуратура предупредила об уголовной ответственности организаторов "Марша матерей" (23)
Московская прокуратура предупредила организаторов...
Сестра Сенцова расценивает ответ Кремля как отказ освободить режиссера (20)
В администрации президента РФ ответили на обращение...
TOP новостей
Министр: повышение цен из-за небольшого рынка в Литве – старая "песенка" торговцев (45)
То, что цены на товары в Литве и других странах...
Аудит, проведенный в колонии, вскрыл скандальную информацию о жизни осужденных зимой (1)
Резкое увеличение коммунальных расходов, сотни тысяч...
Клайпедский бизнес просит улучшить сообщение с городом
Представители клайпедского бизнеса 16 августа...