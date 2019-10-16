В региональных штабах российского оппозиционера Алексея Навального сегодня прошла новая серия обысков из-за дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. Следственный комитет сообщил о визитах к оппозиционерам в 30 регионах страны. В этот раз силовики проверяли и действующих, и бывших сотрудников.
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"В 7.20 утра мы никогда никого в гости не ждем. Начался стук. Достаточно громкий, сильный. Мой молодой человек подошел посмотреть в глазок. Хотя это было не важно. И так было понятно", – рассказывает бывшая сотрудница "Штаба Навального" в Екатеринбурге Полина Грейсман.

Девушка официально не работает в штабе с 2017 года. Силовики пришли на квартиру ее молодого человека. Кроме того, обыски прошли и по месту прописки Полины – в квартире у бывшего мужа. Пара развелась еще в 2016 году. Мужчина не имеет отношения к "Штабу Навального" и ФБК, но у него тоже изъяли технику.

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"Я не могу понять, например, почему левые люди становятся свидетелями. Вот, например, мой молодой человек. Почему он поехал сегодня в Следственный комитет и почему он тоже отвечал на те же вопросы", – говорит она.

Только сегодня в Екатеринбурге обыски по делу ФБК прошли сегодня у 7 человек.

У активистки Виктории Райх силовики пришли к родственникам в Томске. Изъяли телефон, компьютер и банковские карты. Виктория говорит, что родня до сегодняшнего дня даже не знала о "Фонде борьбы с коррупцией".

Аналогичная ситуация в Архангельске. Там люди в штатском пришли к экоактивисту Юрию Чеснокову, который в "Штабе Навального" не работает.

"Сегодня пришли с обыском к активисту Юрию Чеснокову по делу ФБК. Но Юрий Чесноков не имеет отношения ни к делу ФБК, ни к "Штабу Навального". Он является членом партии "Яблоко". И к нему пришли лишь только потому, что он является моим добрым другом", – говорит Андрей Боровиков, координатор "Штаба Навального" в Архангельске.

Сотруднику новосибирского отделения Кириллу Левченко сегодня повезло больше, чем коллегам. Следственный комитет отменил обыск, потому что активиста не было дома. Активиста ждали под дверью весь день.

"Это данные его соседей: что пришли прямо с болгаркой, ОМОНовцы, все как положено. Новосибирск, вообще, несколько более гуманный регион на фоне общероссийском, и силовики здесь стараются московские задания отрабатывать по минимуму. Вскрывать квартиру в отсутствие хозяев не стали", – говорит Сергей Бойко, координатор "Штаба Навального" в Новосибирске.

О том, как прошел обыск в офисе "Фонда борьбы с коррупцией" в Москве и в "Штабах Навального" в регионах России, Настоящему Времени рассказал сотрудник ФБК Николай Ляскин:

По данным Следственного комитета, обыски по "делу ФБК" прошли сегодня в 30 региональных отделениях по всей России и в офисе ФБК в Москве. Обыски проводятся в рамках августовского дела об отмывании денег в ФБК. Его завели сразу после массовых протестов против недопуска к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.

"Настоящее время"
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