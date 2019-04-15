Российский премьер также владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, а также автомобилями "ГАЗ-20" и "ГАЗ-21". Кроме того, у него имеется земельный участок площадью 47 соток, взятый в аренду на 49 лет. У супруги премьера есть автомобиль Volkswagen Golf и два машиноместа.

При этом президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн рублей (119 тысяч евро).

Заместитель Дмитрия Медведева, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев получил доходов в 54 раза больше премьера — 538 млн рублей (свыше 7,4 млн евро). Он заработал больше всех чиновников российского правительства. Антон Силуанов заработал за год 40,1 млн рублей (550 тысяч евро), Дмитрий Козак — 22,8 млн рублей (313 тысяч евро), Ольга Голодец — 15,7 млн рублей (216 тысяч евро), Виталий Мутко — 15,3 млн рублей (214 тысяч евро), Татьяна Голикова — 14,2 млн рублей (195 тысяч евро).

Среди всех членов правительства РФ второе место рейтинга доходов за 2018 год занимает министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в прошлом году заработавший 443,4 млн рублей (6,1 млн евро). На третьей строчке — министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев с годовым доходом в 183,8 млн рублей (2,5 млн евро).

Руководитель президентской администрации Антон Вайно уменьшил свой доход с 255,84 млн до 9,6 млн рублей (132 тысячи евро). Замглавы администрации — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков задекларировал доход в 12,8 млн рублей (176 тысяч евро).