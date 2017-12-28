Устроившего стрельбу экс-директора фабрики "Меньшевик" задержали

Бывший директор московской кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на территории предприятия 27 декабря, задержан. Об этом заявил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов, передает "Интерфакс".
© Sputnik / Scanpix

По словам Титова, подозреваемого обнаружили на территории организации, расположенной на улице Правды. После задержания его отправили на допрос в Следственный комитет.

27 декабря стало известно, что Аверьянов в ходе конфликта с нынешним руководством "Меньшевика" совершил несколько выстрелов из ружья. В результате он ранил охранника, который позднее умер от полученных ранений. После этого сотрудники полиции и Нацгвардии несколько часов обыскивали фабрику, но Аверьянова так и не обнаружили, хотя нашли карабин "Сайга", из которого он стрелял.

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В МВД сообщили, что Аверьянов покинул территорию предприятия до того, как ее оцепили. Для розыска подозреваемого в Москве ввели план "Сирена".

Сообщалось, что экс-директор и основатель "Меньшевика" начал стрелять после того, как на фабрику 27 декабря пришли судебные приставы, намеревавшиеся взыскать с предприятия более 3 млн рублей задолженности. Сам Аверьянов, с которым удалось поговорить Business FM, заявил, что у него отобрали фабрику по поддельным документам, причем за этим стоит "банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами".

Republic.ru
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