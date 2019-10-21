Нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, полагает один из собеседников. Точные причины предстоит выяснить специальной комиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.
Ракета Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который еще в советское время устанавливался на подлодках проекта 667БДР "Кальмар". "Рязань" является последней субмариной этого типа, находящейся на боевом дежурстве: все ее предшественники утилизированы либо ожидают утилизации. На момент принятия на вооружение в 1977 году Р-29Р была первая в мире баллистической ракетой морского базирования с разделяющейся головной частью и индивидуальным наведением боевых блоков. Сейчас основной жидкостной морской ракетой является усовершенствованная "Синева", серийно производящаяся на Красноярском машиностроительном заводе и устанавливающаяся на лодки проекта 667БДРМ. Пуски Р-29Р во время учений были необходимы для продления их ресурса, который и без того фактически исчерпан. Эксперты также отмечают, что ждать полноценного результата от устаревшей ракеты не приходится.
В ходе учения "Гром-2019" военные намеревались проверить слаженность действий в применении стратегических ядерных сил. Для этого было привлечено около 12 000 военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, более 100 летательных аппаратов (включая пять стратегических бомбардировщиков), до 15 надводных кораблей и пять подлодок. За три дня проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет. Особое внимание было уделено пускам МБР: подвижной ракетный комплекс РС-24 "Ярс" осуществил пуск по трассе Плесецк - Кура, а атомный ракетоносец К-18 "Карелия" отстрелялся по той же Куре из акватории Баренцева моря ракетой Р-29РМУ2 "Синева". Оба пуска прошли в штатном режиме. Между тем блогеры утверждают, что составной частью учений является отработка способов ведения всеобщей ядерной войны, чего ранее старались избегать.
Устаревшая ракета дала сбой на учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019" (4)
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