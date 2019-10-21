Нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, полагает один из собеседников. Точные причины предстоит выяснить специальной комиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

Ракета Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который еще в советское время устанавливался на подлодках проекта 667БДР "Кальмар". "Рязань" является последней субмариной этого типа, находящейся на боевом дежурстве: все ее предшественники утилизированы либо ожидают утилизации. На момент принятия на вооружение в 1977 году Р-29Р была первая в мире баллистической ракетой морского базирования с разделяющейся головной частью и индивидуальным наведением боевых блоков. Сейчас основной жидкостной морской ракетой является усовершенствованная "Синева", серийно производящаяся на Красноярском машиностроительном заводе и устанавливающаяся на лодки проекта 667БДРМ. Пуски Р-29Р во время учений были необходимы для продления их ресурса, который и без того фактически исчерпан. Эксперты также отмечают, что ждать полноценного результата от устаревшей ракеты не приходится.

В ходе учения "Гром-2019" военные намеревались проверить слаженность действий в применении стратегических ядерных сил. Для этого было привлечено около 12 000 военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, более 100 летательных аппаратов (включая пять стратегических бомбардировщиков), до 15 надводных кораблей и пять подлодок. За три дня проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет. Особое внимание было уделено пускам МБР: подвижной ракетный комплекс РС-24 "Ярс" осуществил пуск по трассе Плесецк - Кура, а атомный ракетоносец К-18 "Карелия" отстрелялся по той же Куре из акватории Баренцева моря ракетой Р-29РМУ2 "Синева". Оба пуска прошли в штатном режиме. Между тем блогеры утверждают, что составной частью учений является отработка способов ведения всеобщей ядерной войны, чего ранее старались избегать.