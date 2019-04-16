Роль Иосифа Сталина в истории оценивают как "скорее положительную" 52% россиян, как "безусловно положительную" — 18%, сообщает РБК со ссылкой на опрос "Левада-центра". Это рекордный показатель за время исследований.
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Отрицательно роль Сталина оценивают 19% опрошенных.

В 2008 году вклад Сталина в историю считали положительным 39% респондентов (это минимальный показатель с 2003 года), отрицательным — 38%.

Мнение о том, что человеческие жертвы в сталинскую эпоху нельзя оправдать великими целями и достижениями, становится менее популярным: в 2008 году так считали 60% опрошенных, в апреле 2017 года — 49%, в марте 2019 года — 45%. 33% респондентов считают, что эти жертвы "в какой-то мере можно оправдать", 13% — что "определенно можно оправдать".

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На вопрос о личном отношении к Сталину респонденты чаще всего выбирали ответ "с уважением" (41%). Еще 4% Сталиным восхищаются, 6% он симпатичен, 26% — безразличен.

Исследование показывает три периода изменения оценок Сталина, отметила социолог "Левада-центра" Карина Пипия:

  • В начале 2000-х соотношение положительных и отрицательных мнений было примерно равным;
  • В 2008-2014 годах респонденты стали чаще говорить о нейтральном отношении (по мнению социологов, это говорит о большем равнодушии россиян к проблемам сталинской эпохи в те годы);
  • С 2015 года доля респондентов, настроенных к Сталину нейтрально или негативно, снижается.


Положительное отношение к Сталину и его вкладу в историю стало новой социальной нормой, считает Пипия. По данным опросов, к нему хорошо относятся больше людей, чем к Брежневу, Горбачеву, Ельцину и другим руководителям страны.

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов объяснил усиление любви к Сталину политизацией и расколом общества, которые порождают более радикальные оценки истории. Государственные СМИ формируют положительный образ советского руководителя и поддерживают эту радикализацию мнений, считает он.

Телеканал "Дождь"
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