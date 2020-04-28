Это самый низкий показатель с начала проведения подобных исследований в январе 2006 года, в ходе которого задается открытый вопрос: "Если говорить о политиках, кому Вы доверяете?" В декабре 2019 года уровень доверия к Путину впервые упал ниже 30% - до 29,8%. В январе он поднялся до 30,6%, но в феврале вновь опустился до 29%.
На прямой вопрос о доверии конкретно к Путину, который ВЦИОМ задавал 19 апреля, положительно ответили 69,8% респондентов. Пик доверия Путину по опросу, проводимому с закрытым вопросом, наблюдался 26 января 2020 года - 73,9%. 22 марта уровень доверия упал до отметки - 67%.
После мая 2019 года, когда о доверии Путину на открытый вопрос заявили только 30,5% респондентов, социологи ВЦИОМ стали использовать закрытый вопрос, который предполагает четкий ответ ("Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете [тому или иному политику]?"). По новой методике, в конце мая 2019 года о доверии президенту заявили 72,3% опрошенных, о недоверии - 23,7%.
Уровень доверия жителей России к премьер-министру Михаилу Мишустину составил 52,1%, показал опрос с закрытым вопросом, проведенный в середине апреля.
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