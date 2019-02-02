"Вечером 1 февраля 2019 года во время очистки крыши здания ТЦ "Вавилон" в городе Дятьково произошло падение наледи на 41-летнюю прохожую. От причиненных травм на следующий день женщина скончалась в больнице", — говорится в сообщении.
По информации источника, в момент происшествия женщина выходила из здания торгового центра с дочерью. Стоявший внизу охранник предупредил ее о том, что идти нельзя, там чистят крышу, но она якобы поторопилась выйти и попала под глыбу. У женщины остались трое детей 20, 17 и 14 лет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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