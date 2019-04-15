Умерла вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича

Мира Маркович последние годы жизни провела в России. По одним данным, вдова Милошевича умерла в больнице в Сочи, по другим — в одной из московских клиник. Издание Blic сообщает, что причиной смерти Маркович стало воспаление легких.
Мира Маркович активно участвовала в политике, в частности она возглавляла партию «Югославские левые», а также считалась одним из главных советников Слободана Милошевича на протяжении всей его карьеры.
В 2000 году Милошевич лишился власти, а затем был передан Международному трибуналу по делам бывшей Югославии. В 2006 году он умер в тюремной камере до завершения судебного процесса.
В 2003 году Мира Маркович переехала в Россию, где, как сообщалось, она и ее сын получили статус беженцев. Власти Сербии объявляли Маркович в международный розыск, однако Россия отказалась выдавать вдову Милошевича.
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