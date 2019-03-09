"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", - сказал директор театра Кирилл Крок.

Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с артистом пройдет 12 марта в театре имени Вахтангова.

Старейший актер

По всей вероятности, на момент смерти он был старейшим в мире работающим актером. По этому показателю его обошел только занесенный в Книгу Гиннесса российский же артист Владимир Зельдин.

Свое 95-летие 6 мая 2017 года он отметил на сцене московского театра Вахтангова, в котором прослужил 73 года.

В спектакле "Бенефис" по мотивам известной лирической кинокомедии "Приходи на меня посмотреть" Этуш к восторгу публики блестяще исполнял женскую роль. Случай редкий, в советском и российском искусстве можно вспомнить разве что донну Розу д'Альвадорес Александра Калягина и домоправительницу Эндрю Олега Табакова.

Такие актеры, как Этуш, зовутся на профессиональном языке "характерными" (с ударением на втором слоге).

Он был мастером гротеска и пародии. Обычно ему предлагали играть не героев, а корыстных и хитроватых субъектов, считающих себя непревзойденными пройдохами, но попадающих впросак и вызывающих смех. В этом амплуа он достиг совершенства и славы.

Главная роль

Самые знаменитые кинороли Владимира Этуша - Саахов в "Кавказской пленнице" и стоматолог Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" великого комедиографа Леонида Гайдая.

Наверное, каждый россиянин, особенно старше 40 лет, хоть раз по какому-нибудь поводу произносил, копируя незабываемые интонации, фразы "клянусь, ничего не сделал, только вошел" и "а еще боремся за звание дома высокой культуры!"

После ошеломляющего успеха "Кавказской пленницы" дотоле сравнительно малоизвестный публике 45-летний артист, как говорят в таких случаях, проснулся знаменитым.

Гонорар за звездную роль составил 1800 рублей.

Этуш опасался, что земляки персонажа обидятся, но их реакция оказалась неожиданной.

"Знакомые предупреждали: мол, кавказцы и побить могут. А пришел на базар, так чуть ли не на руках стали носить. Со всех сторон окружили, начали наперебой угощать. Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов армянин, армяне - что азербайджанец, грузины тоже принимали явно не за своего… И всем было приятно. Особенно мне!" - вспоминал он в мемуарах.

Другие известные работы Этуша в кино - инженер Брунс в "12 стульях", Карабас-Барабас в "Приключениях Буратино" и коварный маг Мальгрим в "31 июня".

Всего Владимир Этуш сыграл в кино 36 ролей, от турецкого паши в фильме 1953 года "Адмирал Ушаков" до князя Сокольского в экранизации романа Достоевского "Подросток" (2017 год). В театре у него было 59 ролей не считая телеспектаклей и антреприз.

Бедность, любовь и война

Будущий актер родился в Москве 6 мая 1922 года. Его отец, выходец из белорусского местечка, был нэпманом, вел галантерейную торговлю. После "великого перелома" отец отсидел полтора года, матери пришлось пойти работать, а в четырехкомнатную квартиру подселили соседей.

Володя с детства считался среди товарищей "артистом", участвовал в школьной самодеятельности и рано начал мечтать об искусстве. Сильное впечатление на него производил тот факт, что рядом с их домом в свое время жил классик русской драматургии Александр Островский.

Юноша хотел стать режиссером, но провалился на экзаменах в ГИТИС и поступил в Щукинское училище при театре Вахтангова, где готовили актеров. Такой шаг ему посоветовал главный режиссер театра Рубен Симонов, с племянницей которого у Этуша был юношеский платонический роман.

С началом войны студент попросился добровольцем в армию. Как человек образованный, попал на курсы военных переводчиков, но в результате сделался интендантом. Дослужился до заместителя начальника штаба полка по тылу, однако, судя по наградным листам, доводилось ему и ходить в атаку.

Воюя на Северном Кавказе, научился пародировать местный акцент и мимику, что, по его словам, впоследствии помогло в работе над ролью Саахова.

В 1943 году в Запорожской области лейтенант Этуш был тяжело ранен. Встав на ноги, вернулся в "Щуку", в 1944-м дебютировал на вахтанговской сцене в роли безымянного офицера в спектакле "Мадемуазель Нитуш".

С 1957 года - руководитель курса, с 1976 года - профессор, в 1987-2003 годах - ректор своей альма матер.

Кавалер восьми орденов (двух за войну и шести за вклад в культуру), лауреат 10 престижных премий, в том числе "Хрустальной Турандот" и "Золотой маски".

Накануне 95-летия Владимир Этуш говорил, что не насытился жизнью и творчеством.

"Хотя я народный артист Советского Союза, лауреат Государственной и других премий, а все равно артист голодный. Я не сыграл всего того, что мог бы сыграть. Мне всегда не хватало хороших ролей", - признавался он.