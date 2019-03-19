"Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 утра", - рассказал собеседник агентства. По его словам, время и место похорон будет известно позднее. Прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино.
Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.
Хуциев родился в 1925 году в Тбилиси. В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал режиссером на Одесской киностудии и киностудии имени Горького, а с 1965 года - на "Мосфильме".
Среди картин, снятых режиссером - "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Бесконечность", "Июльский дождь", "И все-таки я верю..." . Его последней работой стала драма "Невечерняя". Картина должна выйти в 2019 году. Это фильм-диалог двух писателей – Чехова и Льва Толстого – по всем главным русским вопросам. Хуциев выступил режиссером и сценаристом фильма.
За фильм "Застава Ильича" получил призы Венецианского кинофестиваля и фестиваля европейского кино в Риме. В 1999 году ему вручили специальный приз "Кинотавра" за выдающийся вклад в развитие российского кино, а в 2002 году — "Лавровую ветвь" за вклад в кинолетопись, сообщает Радио Свобода.
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