Как сообщает ТАСС, информацию о смерти актера подтвердили в пресс-службе российской Гильдии актеров кино Союза кинематографистов. "Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", - цитирует своего собеседника агентство.
Всенародную известность Алексею Булдакову принесла роль генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты".
До 1976 года актер работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани, затем - в Карагандинском областном театре. В 1985—1993 — был актером Театра-студии киностудии "Беларусьфильм". В 1993 году переехал в Москву.
В кино дебютировал в 1982 году, сыграв в фильме "Сквозь огонь". Затем снимался в фильмах "Семен Дежнев" (1983). До 1995 года Булдаков был преимущественно актером второго плана, но роль в фильме "Особенности национальной охоты" сделала из него по-настоящему народную звезду.
За свою карьеру сыграл более 70 ролей в кино. В 2009 году Булдакову было присвоено звание Народного артиста РФ.
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