Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет.
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О смерти режиссера сообщил руководитель Ленкома Марк Варшавер.

"Страшная катастрофа. Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления легких скончался Марк Анатольевич Захаров", - цитирует Варшавера РИА Новости.

Дата прощания с режиссером пока не назначена.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола.

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За 56-летнюю режиссерскую карьеру Марк Захаров поставил 49 спектаклей, из них 38 в Ленкоме.

Крупными событиями театральной жизни были его "Тиль", "Жестокие игры", "Мудрец", "Поминальная молитва", "Свадьба Фигаро", "Королевские игры", "Варвар и еретик", "Женитьба", "Вишневый сад". Визитной карточкой Захарова стала первая российская рок-опера "Юнона и Авось".

С 1976-го по 1984 год Марк Захаров снял семь кинокартин, в том числе "12 стульев" с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым, "Обыкновенное чудо", "Формула любви" и "Тот самый Мюнхгаузен".

Захаров - автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".

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