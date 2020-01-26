Умер протоиерей Всеволод Чаплин

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - рассказал прихожанин Александр Петрунько Интерфаксу.

Агентству ТАСС эту информацию подтвердили в пресс-службе храма Феодора Студита. "К сожалению, это правда, он скончался перед храмом", - сообщили агентству.

Всеволод Чаплин с 2009 года занимал должность председателя отдела по взаимодействию Церкви и общества Синода Русской православной церкви, пока его не уволили с этой должности в конце 2015 года.

В РПЦ тогда пояснили, что Чаплина уволили в связи с учреждением нового отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ "в целях оптимизации работы и повышения эффективности".

Сам протоиерей в разговоре с Би-би-си тогда объяснил свое увольнение разногласиями с патриархом. "Я считаю, что церкви нужно больше ярких и самостоятельных голосов, ярких и самостоятельных позиций. Мы не должны подстраиваться ни под мнение власть имущих, ни под мнение тех или иных общественных элит. Я считаю, что в церкви решения - как где бы то ни было - должны приниматься коллегиально, серьезно, с обсуждением. Сейчас у нас многие решения принимаются единолично Святейшим Патриархом. Это неправильно, это должно измениться", - сказал он.

Чаплин известен своими неоднозначными высказываниями. Во время рассмотрениядела Pussy Riot он написал открытое письмо протодиакону Андрею Кураеву, в котором заявил, что Христу "могут быть свойственны гнев и ярость", и что милосерден он лишь к кающимся грешникам, нераскаявшихся же обрекает на "вечные мучения".