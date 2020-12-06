Умер последний чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР

Легендарный советский футболист, автор "золотого гола" сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года Виктор Понедельник скончался на 84-м году жизни. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщила в Facebook его дочь Анастасия.







"Папочка, покойся с миром", - написала она. В беседе с журналистами Анастасия Понедельник позднее уточнила, что ее отец умер "после тяжелой и продолжительной болезни", не раскрыв диагноза.

Оставшиеся матчи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "начнутся с минуты молчания" в память о знаменитом игроке, сообщили в Twitter лиги. В футбольном клубе "Ростов" назвали спортсмена "легендой ростовского футбола" и напомнили, что "свой путь во взрослом футболе" он начал именно в этом клубе.

Забил победный гол в финале первого чемпионата Европы

Виктор Понедельник родился в Ростове-на-Дону 22 мая 1937 года, играл за местные "Торпедо" (ныне - "Ростов") и СКА. В июле 1960 года в составе сборной СССР стал победителем первого чемпионата Европы по футболу, проходившего во Франции. В дополнительное время форвард забил головой победный мяч в ворота сборной Югославии, сделав счет 2:1. Понедельник был последним остававшимся в живых членом той команды. Сборная СССР еще трижды доходила до финалов Евро - в 1964, 1972 и 1988 годах - но больше не выигрывала этот трофей.

Всего за советскую команду Понедельник провел 29 матчей и забил 20 голов. В 1966 году завершил спортивную карьеру.