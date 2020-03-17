Причина смерти писателя не уточняется. На сайте "Другой России" сообщается, что все подробности она предоставит в среду, 18 марта.
Лимонов 13 марта писал у себя в "Фейсбуке", что заключил договор на новую книгу. Он отметил, что она уже написана и называется "Старик путешествует".
Эдуард Лимонов (настоящая фамилия - Савенко) родился в 1943 году в Харькове. Стихи он начал писать в 15 лет, однако первый роман - "Это я, Эдичка" - опубликовал только в 1976 году и уже в США, куда эмигрировал в 1974 году - как он сам объяснял, из-за давления КГБ.
В США писатель вступил в социалистическую партию и критиковал местные власти. В 1980 году он переехал во Францию, где поддерживал коммунистическую партию, а в 1987 году получил французское гражданство. В те годы он опубликовал еще семь повестей и романов, а также несколько сборников рассказов.
После распада СССР он вернулся в Россию и восстановил российское гражданство. Тогда же в России впервые начали издаваться его художественные произведения.
В 1993 году Лимонов основал Национал-большевистскую партию, которую впоследствии российский суд признал экстремистской организацией и запретил. В 2010 году на ее основе была создана новая оппозиционная партия под названием "Другая Россия".
Лимонов был одним из создателей "Стратегии-31" - регулярной акции, которая проводилась по 31-м числам месяцев. Ее участники выступали в поддержку 31-й статьи Конституции России, которая гарантирует гражданам свободу собраний.
При этом в 2014 году Лимонов, бывший резким критиком политики президента России Владимира Путина, поддержал аннексию Крыма.
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