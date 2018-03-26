По данным издания, накануне, 25 марта он был госпитализирован в 67-ю горбольницу, где скончался утром 26 марта.
Сергей Мавроди являлся основателем акционерного общества ”МММ”, которое считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. В 2003 году Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах. По некоторым данным, потерпевшими от участия в пирамиде были признаны 10 454 человека.
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