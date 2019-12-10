Как сообщает портал телеканала РЕН ТВ, Лужков умер в одной из мюнхенских клиник. В Германии бывшему мэру Москвы проводили операцию на сердце.

Брат супруги Лужкова Елены Батуриной Виктор Батурин подтвердил изданию "Подъём" информацию об отъезде экс-мэра с женой за границу. Бизнесмен рассказал изданию, что в последний раз видел его 7 декабря, тот "улыбался, прекрасно выглядел". "Вчера тоже все было нормально, они вчера с моей сестрой улетели из России", - сказал Батурин.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем Twitter соболезнования.

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 10, 2019



Лужков занимал должность мэра Москвы с 19​92 по 2010 год. После своей отставки политик покинул Россию и перехал жить за рубеж.

В сентябре 2016 года бывший мэр указом президента Владимира Путина был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.