Как сообщает портал телеканала РЕН ТВ, Лужков умер в одной из мюнхенских клиник. В Германии бывшему мэру Москвы проводили операцию на сердце.
Брат супруги Лужкова Елены Батуриной Виктор Батурин подтвердил изданию "Подъём" информацию об отъезде экс-мэра с женой за границу. Бизнесмен рассказал изданию, что в последний раз видел его 7 декабря, тот "улыбался, прекрасно выглядел". "Вчера тоже все было нормально, они вчера с моей сестрой улетели из России", - сказал Батурин.
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем Twitter соболезнования.
Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 10, 2019
Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 год. После своей отставки политик покинул Россию и перехал жить за рубеж.
В сентябре 2016 года бывший мэр указом президента Владимира Путина был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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