Умер Алексей Леонов - первый человек в мире, вышедший в открытый космос

О смерти Леонова сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Прощание и похороны состоятся 15 октября на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Леонову не повезло в жизни один раз, зато как: из-за того, что американцы успели раньше, он не стал первым человеком на Луне. В остальном, можно сказать, был счастливчиком.

18 марта 1965 года Леонов первым в мире совершил выход из космического корабля продолжительностью 2 минуты 9 секунд. Красивый финал и безусловного советского лидерства в области пилотируемых полетов, и романтической эпохи, когда покорители космоса каждый год, а то и чаще, чем-нибудь удивляли мир.

В июле 1975 года был командиром "Союза-19", совершившего историческую стыковку с "Аполлоном".

Будущий космонавт родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. Восьмой ребенок в крестьянской семье, бедность, суровый край.

С Сергеем Королевым они были собратьями по несчастью. Генеральный конструктор шесть лет провел в ГУЛАГе, у Леонова в 1937 году репрессировали отца. К счастью, после конца "ежовщины" выпустили. Но власти успели выгнать родню "врага народа" из дома, а соседи - разграбить имущество.

После войны семья поехала по трудовому набору в недавно присоединенную к СССР Калининградскую область.

Окончив школу, Алексей поступил по комсомольской путевке в Чугуевское летное училище. В начале 1960 года был зачислен в отряд космонавтов, именовавшийся в документах "часть ВВС №1" вместе с Гагариным и Титовым.

Из 3461 кандидата отобрали 20. Впоследствии трое были отчислены из-за проблем со здоровьем, трое за пьяную драку с армейским патрулем, один за развод с женой. Валентин Бондаренко погиб при пожаре в сурдокамере. Алексей Леонов оказался в числе 12 счастливчиков.

Родился в рубашке

Минимум трижды смерть стояла у него за плечами, но обошлось.

Во время выхода в открытый космос раздувшийся скафандр не давал вернуться в корабль. Леонов сумел стравить лишний воздух, и протиснулся в люк не ногами, а головой вперед, хотя это запрещалось инструкцией.

22 января 1969 года перед встречей политбюро с космонавтами в Кремле Леонов оказался в ЗИЛе, по которому у Боровицких ворот открыл огонь из пистолета переодетый милиционером младший лейтенант Виктор Ильин. Офицер покушался на Брежнева, но перепутал лимузины. Шофер был убит, космонавты Георгий Береговой и Андриан Николаев легко ранены, Леонов не получил ни царапины.

В июне 1971 года Леонов должен был лететь на первую в мире орбитальную станцию "Салют-1" в роли командира корабля "Союз-11". Незадолго до старта медкомиссия дала отвод одному из его напарников Валерию Кубасову, сменили весь экипаж, полетели дублеры - Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. При возвращении на Землю они погибли из-за разгерметизации "Союза".

Посадка в глуши

Полет 1965 года с выходом в открытый космос сопровождался еще одним не смертельным, но малоприятным приключением.

Отказала автоматическая система ориентации, командир Павел Беляев впервые в истории космонавтики садился вручную. "Восход-2" приземлился в непроходимой тайге в 180 км севернее Перми. ТАСС заявил, что так и было задумано.

Разведывательный "Ил-14" почти сразу обнаружил на деревьях огромный парашют, но посадить вертолет для эвакуации оказалось негде. С трудом нашли в четырех километрах прогалину и кое-как выбросили на нее лесников, которые почти двое суток валили деревья и готовили посадочную площадку.

Спасатели доставили космонавтам еду и лыжи, укатали лыжню, и Беляеву с Леоновым после космических испытаний пришлось еще и совершить марш-бросок к месту, где, наконец, приземлился вертолет.

Знаменитые шутки

По воспоминаниям президента Академии наук СССР Мстислава Келдыша, в командиры экипажа для стыковки с "Аполлоном" Алексея Леонова выбрали не только за опыт и находчивость, проявившуюся в истории с раздувшимся скафандром, но и за характер.

В отряде космонавтов он славился коммуникабельностью и чувством юмора.

Во время совместного обеда на борту "Союза" советский командир предложил американцам тубы с надписью "Московская водка". На самом деле в них находился борщ, но шутка была растиражирована прессой и так понравилась американцам, что бизнесмен Арманд Хаммер, импортировавший в США "Столичную", попросил заменить ее на "Московскую".

"Ну да, это я придумал. Я люблю поднять настроение людям", - рассказывал Леонов.

Еще более смешной эпизод случился уже после полета. На устроенном НАСА банкете Леонов произнес небольшой спич на английском языке, закончив его словами: "Желаю вам успешной жизни!", но - как он уверял, случайно - пропустил в слове "successful" слог и сказал: "I wish you a sex full life".

Пригодилась и находчивость.

На борту "Союза" перед стартом обнаружилась неисправность телепередатчика, грозившая срывом трансляции и международной оглаской, однако отложить полет было бы еще хуже. Леонов и Кубасов сумели отремонтировать передатчик на орбите перед стыковкой, но провели из-за этого ночь без сна, так что американцы спросили: "Что это вы какие-то вялые?".

Космонавтам выдавали ножи из сильно закаленной стали, но Леонов на глазах у начальства голыми руками сломал лезвие, и ему разрешили взять в полет перочинный нож, купленный в обычном магазине за 5 рублей 50 копеек. Решение оказалось спасительным, поскольку нож имел в наборе крестовую отвертку.

В Америке ставшая впоследствии известной история с ножом Леонова вызвала юмористическое отношение и дала толчок фантазии создателей фильма "Армагеддон", где советский космонавт на борту орбитальной станции чинит ее огромным гаечным ключом.

Алексей Леонов был известен еще и как живописец-любитель, не единожды выставлявший свои работы. В 1967-1972 годах в соавторстве с художником Андреем Соколовым он создал 14 советских почтовых марок на космическую тему.