По данным управления, состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное, он может привлекаться к труду согласно ст. 103 и 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что у его подзащитного после длительной голодовки обнаружены изменения в почках, сердце и печени, потребовавшие перевода в больницу.

"Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него имеются изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет, врачи сказать не могут. Как повлияет на здоровье, неизвестно", - написал адвокат на своей странице в Facebook в конце ноября.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет.

Сенцова и Кольченко обвинили в том, что весной 2014 года, вскоре после присоединения Крыма к России, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе. Кроме того, Сенцов и другие подозреваемые якобы готовились взорвать памятник Ленину, утверждало следствие.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными. После присоединения Крыма Сенцову автоматически присвоили российское гражданство - на этом основании ранее российские власти отказывались передать режиссера Киеву. Сенцов же заявил, что не получал российский паспорт.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем - 64 человек. Это требование в итоге так и не было выполнено. Голодовка продлилась 145 дней и стала беспрецедентной для российской тюремной системы. Сенцов согласился прекратить ее лишь 6 октября из-за угрозы принудительного кормления, что фактически можно приравнять к пытке. 25 октября украинский режиссер был удостоен премии Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год.

В начале октября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу Сенцова, который утверждает, что в отношении него российскими властями имело место нарушения статьи 3 (запрещение пыток) и статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав и основных свобод человека. Страсбургский суд отвел властям РФ срок до 16 января 2019 года для письменного заключения по этому делу. Петицию на сайте Белого дома с призывом спасти осужденного в России Олега Сенцова подписали более 110 тысяч человек.