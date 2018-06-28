«Никто не намерен выполнять никакие договоренности, те высокие гарантии, которые были даны президентом Путиным мне, чтобы просто беспрепятственно пройти до всех политзаключенных», — сказала Денисова после того, как ее не пустили на территорию колонии. Сотрудники колонии также не объяснили омбудсмену, почему ей отказано в посещении Сенцова. При этом Денисова добавила, что с территории колонии выехал автомобиль уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
После встречи с осужденным, Москалькова заявила, что его состояние удовлетворительное, передает «Интерфакс». «Все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания», — подчеркнула омбудсмен.
Денисова и Москалькова вместе прибыли в Лабытнанги 28 июня. На сайте российского омбудсмена сообщается, что она попросила руководителя пенитенциарной системы допустить к Сенцову врачей, которых предложат адвокат и родственники осужденного.
РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН России. Начальник пресс-службы УФСИН по ЯНАО Тамила Дзись не ответила на звонки РБК.
Сенцов объявил бессрочную голодовку 16 мая, требуя освободить «всех украинских политзаключенных в России».
Украинский омбудсмен планировала встретиться с режиссером 15 июня, но тогда ее также не пустили в колонию, не объяснив причину отказа. Ей также не разрешили провести сеанс видеосвязи с Сенцовым.
Президент Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко провели переговоры 21 июня, на которых затронули тему работы омбудсменов двух стран. Порошенко призвал Россию дать Денисовой возможность посетить Сенцова и других украинских арестантов.
Сенцова арестовали в 2015 году, его подозревали в организации терактов в Крыму. Суд признал Сенцова виновным, приговорив его к 20 годам колонии.
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