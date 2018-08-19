Единственным, кто этого не сделал, стал украинский защитник "Нижнего Новгорода" Виталий Федорив. Он продолжал стоять лицом к трибунам.

Украинский защитник "Нижнего Новгорода" Федорив отвернулся от флага России во время гимна перед матчем ФНЛ pic.twitter.com/gHcJMuZAZN— Toтzе (@zagibaigvozdi) 19 августа 2018 г.

После матча, который завершился победой гостей со счетом 1:0, российские СМИ и болельщики осудили поведение футболиста. Его упрекнули в демонстративном неуважении к России и ее государственной символике. Как пишет Sports.ru, ночью в соцсетях клуба стали появляться предложения наказать Федорива: освистывать его на матчах или даже расторгнуть с ним контракт. Утром все комментарии были удалены, а наиболее активные участники дискуссии забанены.

Днем 19 августа пресс-служба нижегородского клуба пояснила, что украинец не выказывал неуважения к россиянам, а просто молился. В комментарии на сайте "Нижнего Новгорода" Федорив заявил, что, как верующий человек, перед каждой игрой произносит на поле слова молитвы. "Мое глубокое убеждение, что спорт — вне политики. С уважением отношусь к гимну и флагу любой страны. Так что прошу в моих действиях не усматривать никакой политической подоплеки", — процитировала его слова пресс-служба.

Как отмечает "Газета.ру", инцидент в Сочи стал уже не первым случаем, когда Федорив не повернулся к российскому флагу. Аналогичный эпизод запечатлен в трансляции матча первого тура ФНЛ, когда "Нижний Новгород" встречался с "Мордовией".

30-летний Виталий Федорив — воспитанник киевского "Динамо". В Украине он также выступал за "Говерлу", "Олимпик", "Кривбасс" и провел два матча за национальную сборную. В России он ранее играл за пермский "Амкар". Контракт с нижегородским клубом Федорив подписал в феврале 2018 года. В составе команды он провел 11 матчей.