Вечером 18 августа на сочинском стадионе "Фишт" состоялся матч седьмого тура Футбольной национальной лиги между командами "Нижний Новгород" и "Сочи". Перед началом встречи во время исполнения гимна России футболисты обеих команд, выстроившиеся на поле, повернулись лицом к российскому флагу.
Украинский футболист не повернулся к флагу России
© twitter

Единственным, кто этого не сделал, стал украинский защитник "Нижнего Новгорода" Виталий Федорив. Он продолжал стоять лицом к трибунам.

Статьи по теме:
ФИФА оправдала хорвата Виду по второму видео "Слава Украине"  (12)
Черчесов установил антирекорд для тренера сборной России — 7 матчей без побед

После матча, который завершился победой гостей со счетом 1:0, российские СМИ и болельщики осудили поведение футболиста. Его упрекнули в демонстративном неуважении к России и ее государственной символике. Как пишет Sports.ru, ночью в соцсетях клуба стали появляться предложения наказать Федорива: освистывать его на матчах или даже расторгнуть с ним контракт. Утром все комментарии были удалены, а наиболее активные участники дискуссии забанены.

Днем 19 августа пресс-служба нижегородского клуба пояснила, что украинец не выказывал неуважения к россиянам, а просто молился. В комментарии на сайте "Нижнего Новгорода" Федорив заявил, что, как верующий человек, перед каждой игрой произносит на поле слова молитвы. "Мое глубокое убеждение, что спорт — вне политики. С уважением отношусь к гимну и флагу любой страны. Так что прошу в моих действиях не усматривать никакой политической подоплеки", — процитировала его слова пресс-служба.

Как отмечает "Газета.ру", инцидент в Сочи стал уже не первым случаем, когда Федорив не повернулся к российскому флагу. Аналогичный эпизод запечатлен в трансляции матча первого тура ФНЛ, когда "Нижний Новгород" встречался с "Мордовией".

30-летний Виталий Федорив — воспитанник киевского "Динамо". В Украине он также выступал за "Говерлу", "Олимпик", "Кривбасс" и провел два матча за национальную сборную. В России он ранее играл за пермский "Амкар". Контракт с нижегородским клубом Федорив подписал в феврале 2018 года. В составе команды он провел 11 матчей.

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

ВГТРК сообщила об обстреле своего журналиста в Донбассе. Сам он назвал это фейком (3)

Военный корреспондент Всероссийской государственной...

Украинский футболист не повернулся к флагу России перед матчем в Сочи (6)

Вечером 18 августа на сочинском стадионе "Фишт"...

В Ханты-Мансийском автономном округе образовалось нефтяное озеро (2)

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа...

Найденного в Якутии мамонта объявили научным парадоксом

Туша взрослого мамонта размером около двух метров,...

Сын экс-депутата Госдумы РФ и его подруга разбились, прыгнув с крыши дома в Подмосковье (17)

Тела молодого человека и девушки с травмами,...

TOP новостей

В Вильнюсе веломарафон завершился драмой (6)

В Вильнюсе в воскресенье прошло значительное...

Пошатнутся ли позиции доллара, и кто угрожает американской валюте (46)

Доллар уже больше 50 лет остается главной мировой...

Глава LRT: Предложение премьера Литвы усилить сигнал на Польшу не оправдается (15)

Предложения премьер-министра Литвы Саулюса...

Литва готовится принять соотечественников, переезжающих из кризисных зон (116)

Несколько министерств подготовили поправки,...

Израиль закрыл КПП на границе с Газой из-за столкновений с палестинцами (2)

Израильские власти закрыли КПП "Эрец" на границе с...