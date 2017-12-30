Первый замглавы МИД России Владимир Титов заявил, что военные приготовления НАТО на территориях, которые граничат с Россией, ухудшают ситуацию в области безопасности. Об этом он сказал в интервью ”Интерфаксу”, передает Gazeta.ru.
© Sputnik / Scanpix

”Негативные последствия военных приготовлений НАТО должны вызывать серьезную озабоченность у всех, поскольку они ухудшают ситуацию в области безопасности применительно к тем государствам, территории которых используются для размещения натовских сил и средств”, — сказал Титов.

Также Титов заявил, что Москва никогда не оспаривала вступление Финляндии в НАТО.

Gazeta.ru
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