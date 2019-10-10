Габышев обратился к Путину и предложил ему добровольно уйти в отставку.

"Это будет благо для России, для Якутии, для всего мира. И никто вас не тронет. Ни один волос с вас не упадет, ни одна капля крови не прольется (…) Я буду лично вас охранять, чтобы безопасность была. Никакой суд земной не должен вас судить, вас будет судить сам бог", — сказал он.

Он заявил, что планирует завершить поход в Москву в 2021 году.

Александра Габышева задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Позже на него завели уголовное дело о призывах к экстремизму из-за высказываний о Владимире Путине. Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная по заказу следствия, признала шамана невменяемым.