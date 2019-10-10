Якутский шаман Александр Габышев, который шел в Москву «изгонять Путина», заявил, что намерен возобновить свой поход. Об этом он рассказал в интервью изданию "Якутия. Инфо".
Aleksandras Gabyševas
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Габышев обратился к Путину и предложил ему добровольно уйти в отставку.

"Это будет благо для России, для Якутии, для всего мира. И никто вас не тронет. Ни один волос с вас не упадет, ни одна капля крови не прольется (…) Я буду лично вас охранять, чтобы безопасность была. Никакой суд земной не должен вас судить, вас будет судить сам бог", — сказал он.

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Он заявил, что планирует завершить поход в Москву в 2021 году.

Александра Габышева задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Позже на него завели уголовное дело о призывах к экстремизму из-за высказываний о Владимире Путине. Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная по заказу следствия, признала шамана невменяемым.

Телеканал "Дождь"
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