Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, Удальцов был допрошен "о лицах, возможно причастных к организации массовых беспорядков в Москве на Болотной площади в 2012 году".
Сам Удальцов сказал, что отказался давать показания на основании 51-й статьи конституции, которая гарантирует право не свидетельствовать против себя.
"Решение о его допросе было принято после пресс-конференции, на которой Удальцов сделал ряд заявлений относительно акций протеста, а также дал оценку действиям лиц, связанных с этими событиями", - уточнила представитель СКР.
О каких людях идет речь, в СКР не уточнили. "Интересовали действия лидеров оппозиции в целом, - рассказал Удальцов Русской службе Би-би-си. - Я сразу пояснил, что давать показания не намерен и что все уже сказано в ходе суда в 2014 году. Более подробных вопросов следователь не задавал".
Однако перед допросом упоминались заявления Удальцова о роли оппозиционеров Алексея Навального и Ильи Пономарева в событиях на Болотной площади.
"Под протокол - нет, а в неофициальном общении перед допросом [следователи] дали понять, что их интересуют мои высказывания на пресс-конференции, где я упоминал Навального и Пономарева", - сказал Удальцов Би-би-си, отвечая на вопрос, задавали ли ему вопросы о Навальном.
Допрос после колонии
О том, что Удальцова, который только недавно освободился из колонии, снова вызывают на допрос, представитель СКР сообщил 5 сентября.
Тогда в беседе с Русской службой Би-би-си оппозиционер отмечал, что если его опять будут допрашивать по событиям 2012 года, то ему вряд ли удастся сообщить следствию что-то новое, поскольку он уже все рассказал в ходе судебного процесса.
Удальцов, отбывавший наказание по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади, вышел на свободу 8 августа, а 10 августа провел пресс-конференцию, на которой, в частности, заявил, что 6 мая 2012 года "некоторые из оппозиции вели себя странно".
"Пономарев бегал и говорил, что надо прорывать [оцепление]. За день до этой акции Навальный предлагал посадить людей перед кинотеатром "Ударник". Нельзя заведомо подставлять людей под аресты, - заявил тогда лидер "Левого фронта". - Я встречусь с Навальным, у меня есть определенные вопросы: зачем они подставляют людей под репрессии".
Пономарев, комментируя это заявление, говорил РБК, что "действительно выступал за силовой перенос цепи полиции", но эта позиция, по его словам, была согласована с Удальцовым.
"Человек только что вышел, что от него можно хотеть? Пусть Сергей выйдет, осмотрится, поймет, что происходит вокруг", - заявил, в свою очередь, Навальный, комментируя высказывания Удальцова.
Дело Удальцова
По версии обвинения, 6 мая 2012 года из-за действий Удальцова во время митинга на Болотной площади случилась давка. Тогда лидер "Левого фронта" сел на асфальт, призывая других участников акции к сидячей забастовке. Также прокуроры заявили, что Удальцов планировал прорвать полицейское оцепление и организовать палаточный лагерь у Кремля.
Уголовное дело в отношении Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева возбудили после проверки материалов фильма "Анатомия протеста-2", частью которого была запись встречи оппозиционеров с грузинским политиком Гиви Таргамадзе.
По версии следствия, оппозиционеры при финансовой поддержке Таргамадзе планировали организацию массовых беспорядков по всей России.
Удальцов и Развозжаев не признали себя виновными, а также настаивали, что никаких массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади не было.
В июле 2014 года их обоих приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
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