Учителя поддержали полуголыми ФОТО коллегу, уволившуюся из-за снимков в купальнике и мини

Таким образом преподаватели отстаивают право на личную жизнь вне школы. Во флешмобе принимают участие как женщины, так и мужчины, в том числе пермский преподаватель английского языка Вячеслав Посох - победитель городского конкурса "Мужчина в образовании" и обладатель "народного" звания "самого сексуального учителя".
Флешмоб поддержали и далекие от педагогики люди, в том числе телеведущая Ксения Собчак. Она опубликовала в своем Telegram-канале снимок в купальнике, отметив, что платье не влияет на компетенцию преподавателя.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пора присоединиться к движению. Очередная история травли преподавателя из-за существования в социальных сетях и обычном соответствии нормам современного мира. Рад, что министерство просвещения поддерживает право учителей на свободу ведения социальных сетей и самовыражения. За пределами школы у нас есть друзья, интересы и желание делиться своей жизнью со своими друзьями из разных концов земли. #учителятожелюди
Посмотреть эту публикацию в Instagram
К чему это фото, не имеющее никакой художественной ценности? Нет, я не собралась на моря и не хвастаюсь новым купальником. Я просто напоминаю всем, что #мытожелюди То, что сейчас происходит - травля. Вечный спор о том, должен ли хороший учитель быть хорошим человеком перешёл все допустимые границы. Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения. На, прости господи, секс. Помните, что мы можем играть разные социальные роли. И мы не тащим свою частную жизнь в школы. Так и вы не лезьте в нее своими грязными ручонками, моралфаги. Не холодно вам там, на вершинах ваших моральных принципов? Напоминаю, что в 2016 году в Красноярске уволили учительницу музыкальной школы Марию Шестопалову – по жалобе активиста Тимура Булатова (Исаева), который старательно собирал компромат на учителей и рассылал его по инстанциям. Основанием для увольнения стал пирсинг нижней губы. По его же жалобе была уволена (и затем переехала в другой город) магнитогорская учительница Ольга Бахаева – за перепосты постов ЛГБТ-сообществ на своей страничке в Вконтакте. Он пытался добиться увольнения и петербургской учительницы Екатерины Богач (тоже из-за поддержки ЛГБТ-сообщества), но за нее вступились ее бывшие ученики, подписавшие открытое письмо. #увольняйте #учителятожелюди #мытожелюди
Посмотреть эту публикацию в Instagram
И снова скандал с фотографиями в купальнике у учителя. Почему же эта тема вызывает такой резонанс в обществе? Почему люди видят в этом зло? Или плохой поддеткст? На днях,38 летняя учительница из Барнаула была уволена по причине того, что выложила фото в слитном купальнике, на котором она собирается купаться в проруби. Родители учеников этой школы увидели его и настоятельно просили руководство школы уволить ее. Ну разве это не пример для подражания? Женщина, в хорошей физической форме, в свои 38 лет закаляется. Какой сексуальный поддекст в этом? Какой вред это может нанести ученикам? Опять же, повторюсь, но в телевизоре, порой, больше пошлости и откровений. Почему тогда родители не жалуются на это? В общем, #учителятожелюди !!! Поддерживаю учительницу из Барнаула! #учитель#блогучителя#учительнеприговор#свободавыражений#жизньучителя#спб#вподдержкуучителям
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Снова из-за фото в купальнике уволили учительницу 🤔 но ведь #учителятожелюди #педагогитожелюди что мне теперь, уволиться?
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Постил такие фото ещё до того, как это стало мейнстримом #УчителяТожеЛюди
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня вместо тортиков на фото я))) Пост в поддержку Татьяны Кувшинниковой, учителя из Барнаула, которую вынудили уволиться из-за фото в ВК. Я знаю, что в подписчиках и ученики, и их родители. Скажите, имеете ли вы право на личную жизнь? Так почему же мы, учителя, лишены этой привилегии???!! #учителятожелюди Фото прошлогодние, да это и не важно!! Коллеги, поддержите!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#ятожевкупальнике #учителятожелюди Фото прошлогоднее, зато вот прямо так, в этом самом купальнике, я работала с детьми. А как ещё должна выглядеть преподавательница грудничкового плавания? 🐬 P.S. @warrenbeefreak в том же самом купальнике поддерживает флешмоб, зацените, кто не видел)
Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала акцию учителей. По мнению депутата, для увольнения Кувшинниковой не было оснований. "В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это [увольнение за фото в купальнике] - махровое ханжество. Я видела в интернете учительницу в купальнике - вполне приличный снимок. У неt хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного", - прокомментировала она радиостанции "Говорит Москва".
Глава Минпросвещения Ольга Васильева ранее призвала не забывать о том, что у учителей тоже есть личная жизнь. "Я считаю, что учителям наиболее сложно сейчас, потому что любой снимок, который случайно сделан, становится достоянием Instagram", - отметила она. Васильева добавила, что проблему нужно решать деликатно, но не сказала, каким видит это решение.
Министр образования Алтайского края Максим Костенко пообещал, что региональные власти после скандала с Кувшинниковой научат педагогов и директоров школ вести личные аккаунты в социальных сетях.
Алтайский краевой союз организаций профсоюзов готов оказать юридическую помочь учительнице и представить ее интересы в суде, сообщил РИА "Новости" лидер организации Иван Панов. По его мнению, фото в спортивном купальнике не носит аморального характера и не дискредитирует Кувшинникову как педагога, а наоборот, служит примером здорового образа жизни.
Напомним, скандал вокруг фотографий барнаульской учительницы разгорелся еще в феврале, но тогда родителям удалось ее отстоять. В марте Кувшинниковой все же пришлось уволиться из-за постоянных проверок и придирок. Поводом стали фотографии в соцсети "ВКонтакте", на которых учительница, которая давно занимается зимним плаванием, предстает в спортивном купальнике и коротком платье. Снимок в платье был сделан в поддержку зимней Универсиады в Красноярске.
На Кувшинникову предположительно пожаловалась некая недовольная мать. По словам самой учительницы, при попытке увольнения в феврале ее обвиняли в том, что так одеваются и фотографируются "только проститутки".
Похожий скандал разразился в июле 2018 года вокруг учительницы из Омска Виктории Поповой, уволившейся из школы из-за фотосессии в купальнике для рекламы магазина верхней одежды. Тогда российские педагоги тоже организовали флешмоб #учителятожелюди. Примечательно, что среди опубликованных снимков было и фото Кувшинниковой в купальнике. В результате Попову вернули на работу.
Учителя поддержали полуголыми ФОТО коллегу, уволившуюся из-за снимков в купальнике и мини
Российские учителя поддержали флешмобом коллегу из...
Сбежавший с оружием из войсковой части в Тверской области контрактник покончил с собой (8)
Рядовой российских Вооруженных сил сбежал ночью с...
СМИ сообщили об отказе российских властей от передачи Исаакия РПЦ (8)
Решение закрыть вопрос о передаче собора РПЦ частично...
"Не заставляй нас собрать ружья": жители Якутска поднялись против мигрантов (13)
Знак по дороге из аэропорта сообщает, что 2019 год в...
"Язычество и славянский национализм": РПЦ в Калининграде недовольна скульптурами домовых (4)
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим...
TOP новостей
В Вильнюсе отмечают 15-летие вступления Литвы в НАТО (187)
В субботу в столице Литвы проходят торжественные...
TVP Wilno против российской пропаганды в Литве? (128)
Польша инвестировала 1,86 миллиона евро в создание...
"Думай", "меняй", "я готов" – финальные слоганы президентской кампании в Украине (42)
На улицах Киева в последнюю предвыборную неделю в моде...
Лидер консерваторов о муниципальных выборах: это – старт к ещё большей победе (20)
Руководитель политической партии "Союз Отечества -...