Учителя поддержали полуголыми ФОТО коллегу, уволившуюся из-за снимков в купальнике и мини

Таким образом преподаватели отстаивают право на личную жизнь вне школы. Во флешмобе принимают участие как женщины, так и мужчины, в том числе пермский преподаватель английского языка Вячеслав Посох - победитель городского конкурса "Мужчина в образовании" и обладатель "народного" звания "самого сексуального учителя".

Флешмоб поддержали и далекие от педагогики люди, в том числе телеведущая Ксения Собчак. Она опубликовала в своем Telegram-канале снимок в купальнике, отметив, что платье не влияет на компетенцию преподавателя.



Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала акцию учителей. По мнению депутата, для увольнения Кувшинниковой не было оснований. "В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это [увольнение за фото в купальнике] - махровое ханжество. Я видела в интернете учительницу в купальнике - вполне приличный снимок. У неt хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного", - прокомментировала она радиостанции "Говорит Москва".

Глава Минпросвещения Ольга Васильева ранее призвала не забывать о том, что у учителей тоже есть личная жизнь. "Я считаю, что учителям наиболее сложно сейчас, потому что любой снимок, который случайно сделан, становится достоянием Instagram", - отметила она. Васильева добавила, что проблему нужно решать деликатно, но не сказала, каким видит это решение.

Министр образования Алтайского края Максим Костенко пообещал, что региональные власти после скандала с Кувшинниковой научат педагогов и директоров школ вести личные аккаунты в социальных сетях.

Алтайский краевой союз организаций профсоюзов готов оказать юридическую помочь учительнице и представить ее интересы в суде, сообщил РИА "Новости" лидер организации Иван Панов. По его мнению, фото в спортивном купальнике не носит аморального характера и не дискредитирует Кувшинникову как педагога, а наоборот, служит примером здорового образа жизни.

Напомним, скандал вокруг фотографий барнаульской учительницы разгорелся еще в феврале, но тогда родителям удалось ее отстоять. В марте Кувшинниковой все же пришлось уволиться из-за постоянных проверок и придирок. Поводом стали фотографии в соцсети "ВКонтакте", на которых учительница, которая давно занимается зимним плаванием, предстает в спортивном купальнике и коротком платье. Снимок в платье был сделан в поддержку зимней Универсиады в Красноярске.

На Кувшинникову предположительно пожаловалась некая недовольная мать. По словам самой учительницы, при попытке увольнения в феврале ее обвиняли в том, что так одеваются и фотографируются "только проститутки".

Похожий скандал разразился в июле 2018 года вокруг учительницы из Омска Виктории Поповой, уволившейся из школы из-за фотосессии в купальнике для рекламы магазина верхней одежды. Тогда российские педагоги тоже организовали флешмоб #учителятожелюди. Примечательно, что среди опубликованных снимков было и фото Кувшинниковой в купальнике. В результате Попову вернули на работу.