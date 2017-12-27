Ученые, в частности, пожаловались на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии и заявили, что «стиль и методы» работы ФАНО «мешают научной деятельности».
Как рассказал директор Института физики высоких давлений Вадим Бражкин, к президенту академики обратились из-за недовольства ходом реформы РАН, «которое разделяет подавляющее большинство академического корпуса». Бражкин напомнил, что реформирование начали в 2013 году.
«И если раньше можно было сослаться, что еще не все утряслось, теперь мы четко видим, что у этого шага в основном негативные последствия», — заявил он.
В обращении ученых говорится, что из-за реформы РАН в России «создана громоздкая и неработающая система управления наукой», а ученым стремятся навязать «заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений».
Авторы письма отмечают, что проблемы сотрудничества ФАНО и институтов РАН возникают «именно вследствие неадекватного юридического статуса научных институтов и самой академии».
Ученые просят главу государства проявить «политическую волю» и изменить юридический статус РАН. Они просят вернуть академии научные институты, которые в данный момент подчиняются ФАНО.
«Если срочные меры по исправлению описанной трагической ситуации не будут приняты, то в марте 2018 года избранный президент России примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой»,— говорится в обращении.
Его подписали более 400 академиков, членов-корреспондентов, а также ученых, не входящих в систему РАН. Под письмом, в частности, стоит подпись лингвиста Андрея Зализняка, который умер 24 декабря.
В ФАНО комментировать обращение не стали, а президент РАН Александр Сергеев сообщил «Коммерсанту», что его коллеги «вольны высказывать свое мнение, это совершенно нормально».
«Я, как и авторы письма, считаю, что вопрос изменения статуса РАН назрел»,— заявил Сергеев, отметив, что «у власти есть понимание этой проблемы». По его словам, для академии «нужно найти подходящую юридическую форму».
«Мы не можем и не хотим быть министерством или другим федеральным органом исполнительной власти — там жесткая вертикаль, назначение руководства и так далее», — заключил он.
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