Ученые из Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) считают главной версией загрязнения воды в акватории Авачинской бухты на Камчатке наличие токсичных микроводорослей и так называемые красные приливы. Об этом они заявили на прошедшем 10 октября совещании в краевом правительстве с участием губернатора Камчатки Владимира Солодова, о котором сообщается на официальном сайте регионального правительства в воскресенье, 11 октября.

"Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач - провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы. Красный прилив - это не значит, что вода красная. Это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях - на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог", - заявил, в частности, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Одновременно он указал на необходимость изучить места захоронения опасных веществ на Камчатке после того как удалось исключить техногенное влияние Козельского полигона на воду в Авачинском заливе.

Возможный неизвестный вид микроводорослей

В свою очередь научный руководитель лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Кирилл Винников также связал загрязнение Авачинской бухты с микроводорослями. "Мы подозреваем, что вся эта чрезвычайная ситуация обусловлена возникновением и быстрым, ускоренным ростом популяции микроводорослей и часть проб, которые мы собрали, сразу же отправили в Тихоокеанский институт биоорганической химии", - указал он на совещании в краевом правительстве.

Винников также отметил, что ученым известно огромное количество микроводорослей, выделяющих различные токсины. "Каждый раз мы что-то новое изучаем, и что-то новое открываем. Возможно, в этот раз мы столкнулись с каким-то новым видом, который еще не знаем", - добавил он.

Группа сотрудников ДВФУ, КамчатНИРО и Кроноцкого заповедника в ходе научно-исследовательской экспедиции обследовала акваторию залива и взяла пробы грунта, бентоса и воды на разных глубинах.

В Авачинском заливе погибло 95% бентоса

Ранее научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов на встрече с главой Камчатского края Владимиром Солодовым сообщил, что в Авачинском заливе на Камчатке из-за загрязнений погибли почти все организмы, обитающие на морском дне (бентос). "На глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса - 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", - заявил по итогам экспедиции от мыса Налычева до острова Старичкова.

В конце сентября местные жители Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже на берегу Авачинского залива Тихого океана, а также о выброшенных на берег мертвых морских животных. Серферы жаловались на временное ухудшение зрения и появление раздражения на коже после заплывов. 3 октября Минприроды РФ по Камчатскому краю заявило о превышении уровня нефтепродуктов и фенолов на нескольких участках залива.

Росприроднадзор проводит мониторинг состояния пляжа и бухты. Предварительные результаты проб воды, грунта и донных отложений не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов. Расширенный анализ завершится к 8 октября. Солодов сообщил, что превышение ПДК опасных веществ зафиксировано только на территории Авачинской бухты - в 1,2 раза. Пробы воды с Камчатки будут изучены на присутствие в ней токсинов природного происхождения, которые могли стать причиной гибели животных, заявил вице-президент РАН Андрей Андрианов.