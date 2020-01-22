Акция приурочена к празднованию 75-летия победы в Великой отечественной войне.
Учеников старших классов в Москве обяжут написать письма прадеду на фронт
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Писать письма школьникам предстоит в учебное время. В департаменте СМИ и рекламы Москвы говорят, что в школах проведут открытые уроки. Будет ли возможность отказаться от участия в задании, не уточняется. Что делать ученикам, чьи родственники не были на фронте, также не ясно.

Глава департамента Иван Шубин напомнил в интервью РИА Новости о федеральном проекте «Письма победы», в рамках которого на отдельном сайте публикуются письма военных лет. Коллекция уже насчитывает более 200 тысяч документов.

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Указ о праздновании Года памяти и славы Владимир Путин подписал прошлым летом. Ответственным назначен руководитель кремлевской администрации. В рамках проекта пройдет около 10 тысяч федеральных и региональных мероприятий.

Широкое обсуждение несколько лет назад вызвало одно из заданий в учебнике для российских четвероклассников. Детям предлагали написать письмо на фронт своим отцам. В Минпросвещения позже заявили, что к учебнику и заданиям претензий нет.

"Эхо Москвы"

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