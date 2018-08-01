Участников Pussy Riot во второй раз отпустили из полиции

"Хамовнический суд отказался рассматривать текущие материалы полиции на этой неделе. Прямо сейчас нас вчетвером освобождают из отдела полиции "Лужники", - написал в своем "Твиттере" Верзилов.
К следующему сообщению он прикрепил фоторафию всех четверых участников группы возле отдела полиции "Лужники".
На свободе после 16 суток ареста! pic.twitter.com/nREnqFHTME— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) July 31, 2018
После задержания в понедельник на всех участников акции в "Лужниках" составили административные протоколы по статье "проведение публичного мероприятия без подачи уведомления".
Во вторник Хамовнический районный суд Москвы собрался на заседание, однако впоследствии выяснилось, что материалы дела вернули в полицию, а участников Pussy Riot увезли обратно в отдел "Лужники".
Как написала в "Твиттере" Ольга Пахтусова, всех четверых отпустили под обязательство о явке в полицию 3 августа. По ее словам, в этот день полицейские будут переоформлять протоколы, составленные в отношении активистов.
"Милиционер вступает в игру"
15 июля во время финального матча чемпионата мира по футболу в "Лужниках" активисты выбежали на поле в полицейской форме.
Акцию они назвали "Милиционер вступает в игру" и объяснили, что таким образом требуют освобождения политзаключенных, восстановления политической конкуренции и закрытия дел, связанных с репостами в соцсетях.
Матч между сборными Франции и Хорватии был приостановлен, а Верзилова и участниц Pussy Riot задержала полиция. Им предъявили обвинения в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и незаконном ношении полицейской формы.
Хамовнический суд Москвы назначил Верзилову, Никульшиной, Курачевой и Пахтусовой одинаковые наказания - 15 суток ареста, 1,5 тыс. рублей штрафа и запрет на посещение спортивных мероприятий в течение трех лет.
Активисты попали на поле при помощи стюардов, которые приняли их за настоящих сотрудников полиции и пустили на поле. Глава оргкомитета по проведению ЧМ Аркадий Дворкович после этого заявил, что акция "немножко нарушила нормальный ход матча", но "ничего страшного не случилось".
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