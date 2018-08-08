Участницу Pussy Riot Марию Алехину остановили в московском аэропорту Домодедово сотрудники пограничной службы ФСБ, не позволив ей вылететь рейсом в Лондон. Об этом Алехина сообщила "Медиазоне".
Marija Aliochina
© AP/Scanpix


Алехина рассказала, что в 16:00 должна была вылететь из Домодедово в Лондон, а оттуда в Эдинбург, где в рамках Эдинбургского фестиваля запланировано театральное выступление по ее книге Riot Days.

"На паспортном девушка взяла паспорт, посмотрела в компьютер, сразу позвонила и что-то шепотом почти сказала в трубку. Сказала, документы требуют дополнительной проверки, пришел сотрудник — вообще мальчик — сказал, что ФСБ", — описала Алехина общение с сотрудниками аэропорта. В итоге ей сообщили, что ей запрещен выезд из страны.

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Источник ТАСС рассказал, что 4 июня пристав вынес в отношении Алехиной постановление об ограничении в выезде за рубеж в связи с уклонением активистки от обязательных работ.

Накануне Алехина вместе с православным активистом Дмитрием Цорионовым (Энтео) провели акцию против пыток и тяжелого труда заключенных в колониях возле здания ФСИН в центре Москвы, приклеив ко входу растяжку "ФСИН = ГУЛАГ".

До этого мировая судья участка №199 московского района Кунцево оштрафовала Марию Алехину на 400 тысяч рублей, признав ее дважды виновной в уклонении от обязательных работ (в обоих случаях — статья 20.25 КоАП), назначенных ей за баннер "С днем рождения, палачи" на здании ФСБ на Лубянке и за запуск перед тем же зданием бумажных самолетиков в поддержку Telegram. Чтобы поймать Алехину, приставы выследили ее после заседания другого суда, где рассматривался иск, который подала к активистке администрация колонии в Нижегородской области.

Медиазона
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