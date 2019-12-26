Замоскворецкий районный суд Москвы в четверг, 26 декабря, оштрафовал участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину на 150 тысяч рублей из-за протестной акции "Стоп ГУЛАГ", сообщает "МБХ медиа". Суд рассмотрел дело, пока Алехина находилась в коридоре. "В человеке в данных учреждениях не нуждаются! Дали минимум, обжалуем", - сказала она.

18 декабря сотрудники полиции задержали Марию Алехину, когда она выходила из дома. Позднее на нее составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП за повторное нарушение порядка проведения акции. "Сказали, что за баннер "Стоп ГУЛАГ", что был вывешен на Большом Каменном мосту. Ждали около дома, задержали - когда вышла", - рассказала Алехина.

Акция в поддержку политзэков

14 ноября проект "Декоммунизация" в рамках акции в поддержку политзаключенных вывесил на Большом Каменном мосту баннер с надписью "Стоп (!) ГУЛАГ" и фотографиями политзаключенных - фигурантов "московского дела", "Нового величия", а также активиста Константина Котова, аспиранта МГУ Азата Мифтахова и других.

На следующий день Замоскворецкий суд Москвы за эту же акцию арестовал на пять суток активиста "Декоммунизации" Дмитрия Энтео. Суд признал Энтео виновным в повторном нарушении порядка проведения протестного мероприятия - часть 8 статьи 20.2 КоАП.