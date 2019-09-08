Участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину, а также еще 10 человек задержали в Москве возле Даниловского рынка во время фотосессии, сообщил издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. Задержаны фотографы Александр Софеев и Андрей Носков, активистка Александра Датий, сестра Толоконниковой Полина, а также Алина Музыченко, Варвара Ходюшина, Людмила Сукова, Александр Атымбаев, Анна Белякова и Александра Орехова.
Protestas Maskvoje
© AP / Scanpix

Надежда Толоконникова написала в Twitter, что на выходе из подъезда были задержаны 15 человек. "Собирались прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом", - сообщила она. Позже она опубликовала фото баннера с надписью "Путин уйди сам" и уточнила, что активисты хотели "погулять" с ним и радужным флагом у Белого дома.

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Судя по опубликованным видео, задержание проходило грубо. В ОВД "Даниловский" молодых людей разместили в актовом зале. По словам Верзилова, "адвокатам в дежурке говорят, что никого нет, и не пускают внутрь". Позже адвокатам все-таки удалось попасть в отделение.

Задержанные сообщили, что у них отняли личные вещи без понятых и объяснения причин, пишет Telegram-канал альманаха moloko plus. Полицейские отказались представляться, говорить, из какого они отделения, и куда везут задержанных, а также отвечать, на каком основании активисты задержаны. Несовершеннолетних задерживали сотрудники в штатском.

NEWSru.com

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