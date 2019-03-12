Эксперты пришли к выводу, что "конструкции [дома] находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания".
Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился в ночь на 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Официальной версией случившегося назвали взрыв бытового газа.
9 января 2019 года губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал петицию о расселении и сносе уцелевших подъездов этого дома "пляской на костях": уже тогда чиновник настаивал, что экспертиза признала "проживание в остальных подъездах безопасным".
16 января президент России Владимир Путин потребовал "пойти навстречу людям и дом расселить целиком" и поручил Дубровскому как можно быстрее проработать варианты предоставления нового жилья.
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