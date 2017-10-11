В остальном приговор оставлен без изменения.

"Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам постановила: приговор Московского окружного военного суда изменить: исключить дополнительное наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей каждому. В остальном приговор оставить без изменения", - цитирует решение суда Интерфакс.

Таким образом, суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы адвокатов и потерпевших.

Адвокаты осужденных на заседании заявили о многочисленных, по их мнению, нарушениях в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции. В частности, они жаловались на то, что на присяжных могли оказать влияние.

Как заявила журналистам адвокат Роза Магомедова, представляющая интересы Заура Дадаева, все пять осужденных обратятся в Европейский суд по правам человека с жалобой на приговор. По ее словам, осужденных в ближайшее время этапируют в колонии, передает РИА Новости.

Чего просили подсудимые и потерпевшие

Один из подсудимых Анзор Губашев просил Верховный суд России отменить приговор и привлечь гособвинение к уголовной ответственности. Другой обвиняемый Шадид Губашев жаловался на пытки и утверждал, что его якобы похитила ФСБ.

"Председательствующий и гособвинители пугали присяжных, что якобы наши адвокаты их снимают, что за ними следят. Закон здесь [в суде первой инстанции] вообще не соблюдался, наши права повсеместно нарушались", - заявил Анзор Губашев. По его словам, судья Юрий Житников в Московском окружном военном суде поддерживал сторону обвинения.

"Когда я хотел сказать в суде, что давал первичные признательные показания под пытками, он говорил, что это к делу не относится, а потом вообще удалил меня", - добавил Анзор Губашев.

А подсудимый Темирлан Эскерханов обвинил судью Житникова в грубости: "Он как-то мне сказал: "Рот закрыл, пока я тебе слова не дал".

Представлявший потерпевших адвокат Вадим Прохоров, в свою очередь, попросил отменить приговор Хамзату Бахаеву, заявив, что, по мнению его клиентов, тот может быть непричастен к убийству Немцова.

Адвокат Ольга Михайлова, также представлявшая потерпевших, заявила, что дело было изначально неправильно классифицировано как убийство, а не покушение на общественного деятеля. Представители потерпевшей стороны просили вернуть дело в прокуратуру и переквалифицировать преступление.

"Немцов являлся общественно-политическим и государственным деятелем, был депутатом Ярославского заксобрания, возглавлял политические движения, был публичным, известным человеком!" - сказала адвокат Михайлова.

Переклассификация дела на статью о покушении на политика, по мнению Михайловой, помогло бы привлечь к ответственности заказчиков, которые так и не были найдены. Срок давности по статье об убийстве - 15 лет, и если организаторы будут найдены позже, то не понесут наказания, заявила Михайлова.

Дочь политика Жанна Немцова также просила отменить приговор, чтобы переквалифицировать дело со статьи об убийстве на статью о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, так как Борис Немцов был депутатом в Ярославле и сопредседателем партии "Парнас".

Прокурор Мария Семененко выступила против переквалификации дела, таким образом не признав политический характер убийства.

Дело Немцова

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Ему несколько раз выстрелили в спину из пистолета. По подозрению в совершении преступления несколько дней спустя задержали пятерых уроженцев Чечни.

Процесс по делу об убийстве российского политика завершился в июле. В итоге коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными.

Заур Дадаев, сочли присяжные, непосредственно стрелял в политика, а помогали ему выследить Немцова и скрыться с места преступления Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Шестым участником преступной группы был Беслан Шаванов, погибший при попытке его задержания 7 марта 2015 года.

На основании вердикта присяжных судья Московского окружного военного суда Юрий Житников приговорил обвиняемых к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы.

Судья Юрий Житников назначил более мягкое - если сравнивать с тем, что просило обвинение - обвинение. Дадаев вместо пожизненного лишения свободы получил 20 лет заключения, Анзор Губашев - 19 лет, Шадид Губашев - 17 лет, Темирлан Эскерханов - 14 лет и Хамзат Бахаев - 11.

По официальной версии, Немцова убили на почве религиозной ненависти. Следствие считает организатором и заказчиком преступления офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова, он объявлен в международный розыск.

Родственники Немцова считают, что Мухудинов, фактически работавший водителем у Руслана Геремеева - замкомандира батальона "Север" и родственника депутата Госдумы Адама Делимханова - не мог организовать такое преступление.

Они требуют проверить на причастность к убийству самого Геремеева, но допросить его следствию не удалось и в материалах дела он не фигурирует.

"Самая главная ущербность приговора - что на скамье подсудимых не оказалось организаторов и заказчиков. Очень надеюсь, что скоро они окажутся на скамье подсудимых и получат еще больше", - заявил после оглашения приговора представитель потерпевших Вадим Прохоров.