Убийцу Немцова перевели в другую колонию за нарушение режима

По ее словам, Дадаев отбывал наказание в иркутской исправительной колонии номер 3, и его перевели в ангарскую ИК-2. По закону заключенный может находиться там до одного года. Исправительную колонию номер 2 создали в середине прошлого века. Сейчас это колония строгого режима для лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления.
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. 13 июля 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в убийстве пятерых фигурантов дела. Наибольший срок получил Заур Дадаев, которого суд признал исполнителем убийства: его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Анзору Губашеву дали 19 лет колонии строгого режима, Шадиду Губашеву - 16 лет, Темирлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет. Каждому из осужденных также был назначен штраф в 100 тысяч рублей.
Всех пятерых признали виновными в убийстве по найму (пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 УК) и незаконном обороте оружия (часть 3 статьи 222 УК) и не заслуживающими снисхождения. Однако заказчиков убийства следствие так и не установило.
10 октября 2017 года Верховный суд отменил назначенный осужденным штраф, в остальном признав приговор законным и обоснованным. В настоящее время все осужденные отбывают наказания в различных исправительных колониях. Дадаев был этапирован в колонию строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске (ФКУ ИК-3): впоследствии стало известно, что он объявил голодовку после того, как его поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) из-за надуманных, по его мнению, нарушений внутреннего распорядка.
Дадаев присоединился к другим заключенным, которые еще ранее объявили о голодовке по аналогичным причинам. Руководству колонии был направлен адвокатский запрос с просьбой проинформировать о нарушениях Дадаева, однако ответа на него не последовало.
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