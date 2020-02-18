Об этом сообщили изданию Business Insider источники в правоохранительных органах Франции, отметив, что убийство это было заказным и подтверждается версия о его политическом мотиве.

"У нас есть сведения о том, что предполагаемый убийца тесно связан с Рамзаном Кадыровым. Это подтверждает политическую версию убийства", - заявил источник Business Insider.

"Мы вычислили подозреваемого и установили, что сразу после убийства он отправился в Германию, откуда вылетел в Россию", - сообщил представитель французской полиции.

Точно неизвестно, как вернувшийся в Чечню киллер познакомился со своей жертвой, но они вместе приехали якобы по делам на один день во Францию из Бельгии, где последние пять лет проживал Имран Алиев, получивший там статус политического беженца. Имя убийцы следствие не оглашает. Французские правоохранительные органы лишь сообщают, что его личность установлена после проверки всех записей о его передвижениях по Бельгии и Франции.

Однако ранее уже сообщалось, что в этом преступлении подозревают 34-летнего Усмана Мамадиева, жителя Гудермесского района Чечни. В двадцатых числах января он приехал из Чечни в гости к Алиеву: сначала он самолетом прибыл из Москвы в Валенсию, оттуда выехал в Берлин, а затем - в Бельгию. 29 января Алиев заявил родным, что они вместе уезжают на день во Францию "по делам". А 30 января в отеле Coq Hardi, недалеко от железнодорожного вокзала в центре Лилля, был обнаружен труп Алиева с "множественными ранениями в области грудной клетки". Рядом с телом лежало орудие убийства - нож.

"Мы собрали разведданные о подозреваемом, и они указывают на то, что этот человек тесно сотрудничает с Кадыровым, что подтверждает наше подозрение относительно мотива этого преступления - оно было политически мотивированным, связанным с диссидентской деятельностью Алиева", - сообщил представитель полиции.

Убитый Имран Алиев был известен как критик авторитарного режима Рамзана Кадырова и регулярно обвинял его в нарушениях прав человека. Впрочем, на этом поприще он не снискал популярности в Чечне. Популярностью у определенной части населения республики пользуются другие блогеры, среди которых Тумсо Абдурахманов, Ахмед Алихаджиев, Аслан Арцуев и Минкаил Мализаев. Они также живут за границей и критикуют чеченские власти.

Именно Минкаил Мализаев, проживающий в Берлине, мог быть также связан с тем, что произошло в отеле Лилля. Узнав об убийстве, он сообщил французской полиции, что был приглашен на встречу с Имраном Алиевым и сопровождавшим его гостем из Чечни, оказавшимся наемным киллером.

По словам Мализаева, в итоге Алиев и Мамадиев должны были встретиться с ним в Париже. Он также подтвердил, что назначая встречу, ему сообщили, что незнакомый чеченец, которого везет Алиев, имеет тесные связи с Рамзаном Кадыровым. Но когда гости были уже в пути, Мализаев по какой-то причине отказался от встречи.

Как пишет Business Insider, очевидная связь подозреваемого убийцы с Кадыровым говорит о то, что само преступление задумывалось и разрабатывалось в Чечне, где Кадыров считается абсолютным хозяином и отвечает только перед президентом РФ Владимиром Путиным. Но издание отмечает, что у Кадырова достаточно независимости от Путина для того, чтобы лично преследовать своих политических диссидентов, не спрашивая на то разрешения у федерального центра.