В своем твиттере Удальцов написал, что проводит пикет «в поддержку широкой амнистии». В ходе пикета к нему вышел депутат Госдумы Сергей Шаргунов, которому было передано «обращение с предложениями».
Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД pic.twitter.com/EmlURFrERV— Анастасия Удальцова (@udaltsova_) September 13, 2017
Будем добиваться изменений в законодательстве pic.twitter.com/AXVdNYFYdN— Сергей Удальцов (@s_udaltsov) September 13, 2017
8 сентября Удальцов был на допросе в Следственном комитете, однако отказался давать показания по «болотному делу», сославшись на 51-ю статью Конституции России, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя.
По словам Удальцова, сотрудников СК интересовало именно «болотное дело», и они хотели услышать от него показания в отношении «каких-то лидеров оппозиции».
Удальцов вышел на свободу в начале августа. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года.
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