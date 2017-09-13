В своем твиттере Удальцов написал, что проводит пикет «в поддержку широкой амнистии». В ходе пикета к нему вышел депутат Госдумы Сергей Шаргунов, которому было передано «обращение с предложениями».

Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД pic.twitter.com/EmlURFrERV — Анастасия Удальцова (@udaltsova_) September 13, 2017









8 сентября Удальцов был на допросе в Следственном комитете, однако отказался давать показания по «болотному делу», сославшись на 51-ю статью Конституции России, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя.

По словам Удальцова, сотрудников СК интересовало именно «болотное дело», и они хотели услышать от него показания в отношении «каких-то лидеров оппозиции».

Удальцов вышел на свободу в начале августа. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года.