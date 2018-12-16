Сотрудники полиции задержали 12 человек. Один из задержанных рассказал, что ему угрожали избиением и электрошокером.
Первоначально организаторы намеревались провести акцию в форме шествия от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, но власти отказались согласовать маршрут. После этого организаторы заявили, что проведут мероприятие в формате собрания, которое не требует согласования.
Один из организаторов акции, правозащитник Лев Пономарев, 5 декабря получил 25 суток ареста по статье о повторном нарушении правил проведения митинга. Позже срок снизили до 16 суток.
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