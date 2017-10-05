В "Открытой России" сразу предположили, что это связано с так называемым большим делом ЮКОСа, по которому ранее обыски проводились у журналиста проекта и правозащитницы Зои Световой. Позже их догадки подтвердил Следственный комитет России (СКР).

"Проводятся обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Ходорковскому М.Б., Невзлину Л.Б. и другими участниками возглавляемой ими группы", - сказано в заявлении СКР.

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский - основатель "Открытой России", Леонид Невзлин - его бывший партнер по компании.

Что известно об обысках

Как сказано в сообщении на сайте движения, 5 октября около 6:30 утра следователи пришли с постановлением об обыске к родителям председателя "Открытой России" Александра Соловьева, главреду сайта движения Веронике Куцылло, к системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина.

Следственные действия проводятся в рамках "дела ЮКОСа" № 18/41-03, было сказано в сообщении. В СМИ его называют "большим делом ЮКОСа".

Соловьев в своем "Твиттере" написал, что еще был школьником, когда следователи завели это дело.

"У моих родителей недавно закончился обыск, ушли следователи, не предоставив копию никаких документов. Изъяли стационарный компьютер, телефон, старую цифровую "мыльницу", - рассказал Соловьев Интерфаксу, подчеркнув, что обыск проходился без адвоката.

СКР подтверждает, что обыски проводятся в рамках дела против бывших основных акционеров и руководителей ЮКОСа о хищения ими нефти ди легализации денег.

"В ходе расследования получены доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, связанных с финансированием индивидуальных предпринимателей и других лиц, действующих от имени "Открытой России". Тем не менее, финансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается", - сказано в сообщении.

Генпрокуратура России в апреле этого года объявила зарегистрированную в Великобритании организацию "Otkrytaya Rossia" нежелательной на территории страны. Представители властей при этом подчеркивали, что эта санкция не касается российского движения "Открытая Россия".

Организации, признанные нежелательными на территории России, не осуществляют финансирование движения "Открытая Россия", заявил Интерфаксу пресс-секретарь Ходорковского Максим Дбар: "Эти организации не взаимодействуют с российскими юридическими или физическими лицами".

По словам Дбара, российское движение поддерживает лично Ходорковский: "Насколько мне известно, его нежелательным никто не признавал".

Менеджер правозащитного проекта "Открытой России" Полина Немировская сказала Би-би-си, что обыски уже прошли у родителей Соловьева, у 18-летней дочери Коняхина, у сотрудницы центра муниципальных выборов движения Нины Алексы.

Позже стало известно, что закончились обыски у Куцылло и исполнительного директора "Открытой России" Тимура Валеева. Они направились в редакцию, где следственные действия продолжаются.

Дома у Куцылло помимо телефона и планшета изъяли постеры журнала "Коммерсантъ-Власть" с фотографиями Ходорковского, Владимира Путина и Дмитрия Медведева, сообщает движение. Также следователи побывали у бывшего сотрудника центра муниципальных выборов Николая Левшица и еще четырех сотрудников и программиста.

"Дело ЮКОСа"

"Дело ЮКОСа" было возбуждено 20 июня 2003 года по факту хищения средств у государства и ОАО "Апатит". Главным обвиняемым стал Михаил Ходорковский, глава нефтяной компании ЮКОС и основатель "Открытой России". Он провел за решеткой больше десяти лет, а сейчас живет за пределами России.

В начале сентября СКР продлил срок расследования по этому делу до 2 марта. "У дела "ЮКОСа" юбилей, продлено на шесть месяцев, а всего до 200 месяцев, то есть до 2 марта 2018 года", - шутил по этому поводу адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин.

28 февраля этого года по "делу ЮКОСа" прошли обыски у журналиста "Открытой России" Зои Световой. У нее изъяли айпад, рабочие документы, старые флеш-карты и телефоны, переписали данные с ее компьютера.

В середине декабря 2015 года обыски по "делу ЮКОСа" прошли у Кюлле Писпанен, которая на тот момент была пресс-секретарем Ходорковского, координаторов "Открытой России" в Санкт-Петербурге Натальи Грязневич и Андрея Пивоварова, а также у руководителя видеоотдела редакции Рената Давлетгильдеева.

В конце апреля следственные действия проходили в офисе самой "Открытой России".

"[Сейчас] обыск проводили те же люди, что и в "Открытой России" в апреле, только на этот раз они проводили обыск по "делу ЮКОСа" 2003 года", - рассказал Интерфаксу Соловьев.

"Открытая Россия" - общественное сетевое движение, созданное по инициативе Ходорковского, сказано на сайте организации. Бывший глава ЮКОСа занимал пост председателя до апреля 2017 года, когда его сменил 29-летний Соловьев, координатор одного из проектов.

Проект Коняхина, к дочери которого, как сообщается, пришли следователи, занимается журналистскими расследованиями. И он, и Куцылло в свое время работали в издательском доме "Коммерсант" на редакторских позициях.

Последние обыски Ходорковский прокомментировал в своем "Твиттере", упомянув бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, утвержденного на пост главы совета директоров "Роснефти", и день рождения Путина: "Надеюсь, Шредеру и прочим путинофилам будет стыдно поздравлять его с юбилеем. Впрочем, обыски у журналистов и активистов - это ведь мелочь?"