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Накануне столетия Октябрьской революции корреспондент "Спектра" обратился к трем оксфордскими профессорам, специализирующимся по современной истории России, с просьбой рассказать, как выглядят со стороны перемены, произошедшие с страной за последний век, и перечислить вызовы, влияющие на ближайшее будущее российской внутренней и внешней политики.
- 1. "У России есть основания быть обиженной". Взгляд британских профессоров на столетний урок русской истории
- 2. Дан Хили, профессор современной истории России: Люди чувствуют свободу и имеют шанс на самореализацию
- 3. Стивен Смит, профессор истории, ведущий исследователь All Souls College: Россия не похожа на империю до революции или СССР
- 4. Роберт Сервис, почетный профессор русской истории, автор биографий Ленина, Троцкого и Сталина: Обе революции - события мирового масштаба
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