"У России есть основания быть обиженной". Взгляд британских профессоров на столетний урок русской истории

Накануне столетия Октябрьской революции корреспондент "Спектра" обратился к трем оксфордскими профессорам, специализирующимся по современной истории России, с просьбой рассказать, как выглядят со стороны перемены, произошедшие с страной за последний век, и перечислить вызовы, влияющие на ближайшее будущее российской внутренней и внешней политики.