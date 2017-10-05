"Следователи хотели доказательств того, что я отмыл гигантские миллиарды фондов Михаила Ходорковского и, в частности, использовал эти средства для ведения собственной президентской кампании", - заявил Белковский.
Обыск начался утром и длился около 3 часов. Его проводила следственная группа из четырех сотрудников СКР и двух бойцов СОБР. У Белковского изъяли технику. Политолог считает, что следователи искали доказательства того, что доходы Михаила Ходорковского являлись преступными и отмывались группой лиц.
Ранее стало известно, что обыски по "делу ЮКОСа" от 2003 года прошли и у ряда сотрудников "Открытой России" и членов их семей.
Так, в 6.30 утра следователи пришли к главному редактору сайта "Открытой России" Веронике Куцылло и к родителям председателя этого движения Александра Соловьева.
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