У патриарха Кирилла нашли часы с бриллиантами за 16 тысяч долларов

С моделью Ulysse Nardin Dual Time на руке патриарх, в частности, присутствовал в начале 2018 года в Совете Федерации на встрече, посвященной теме «Нравственные ценности и будущее человечества». Эта модель 2005 года выпуска инкрустирована бриллиантами и поставляется с ремешком из кожи аллигатора и застежкой из нержавеющей стали. Сейчас она снята с производства, но в интернет-магазинах такие часы можно купить за 16 100 долларов.

В 2012 году в интернете появилась фотография, где патриарх сидит в часах Breguet стоимостью свыше 30 тысяч долларов. При этом на сайте патриархии часы были заретушированы — но осталось их отражение на поверхности стола. РПЦ сначала отрицала наличие ретуши, но позже извинилась за инцидент.

Сам патриарх Кирилл, как утверждал впоследствии ведущий Владимир Соловьев, позже заявлял, что носит только «недорогие русские часы с гербом», подаренные ему Дмитрием Медведевым.