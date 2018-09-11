Состояние здоровья объявившего в российской колонии голодовку украинского режиссера Олега Сенцова продолжает ухудшаться. Об этом в понедельник, 10 сентября, на своей странице в Facebook написала сестра Сенцова Наталья Каплан.

Она цитирует письмо, которое получила от брата, в котором он сообщает, что у него, помимо прочего, "теперь еще добавилась гипоксия - это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге".

Сенцов пишет, что у него "туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют". "Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма", - описывает свое состояние режиссер.

"То, что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве, я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься. Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории", - говорится в цитируемом письме. Каплан также сообщила, что Сенцов "написал завещание на свое творчество в случае смерти".

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года, требуя освобождения всех украинских политических заключенных, не внося себя в их число. 9 сентября адвокат режиссера Дмитрий Динзе заявил, что состояние Сенцова ухудшается. По словам защитника, сотрудники колонии, проводящие заключенному поддерживающую терапию, ежедневно "монотонно уговаривают" заключенного прекратить голодовку, так как в будущем выход из нее обернется более серьезными последствиями.